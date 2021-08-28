https://ru.sputnik.md/20210828/kazakhstan-pozhary-vzryv-boepripasy-44316796.html

В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов

В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов

Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура. По последним данным, в результате взрывов погибли 13 человек. 28.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Пожары на месте взрывов боеприпасов в воинской части на юге Казахстана потушены, сохраняется тление двух хранилищ. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-служба Минобороны страны со ссылкой на главу ведомства Нурлана Ермекбаева.Министерство обороны Казахстана вечером 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. Как уточнили в МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.Также уточняется, что практически все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома. Исключение – жители нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.

https://ru.sputnik.md/20210827/mir-za-sutki-tragediya-v-kabule-prezident-narushil-karantin-vzryvy-v-kazakhstane-44282349.html

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в мире, взрыв, казахстан