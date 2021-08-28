https://ru.sputnik.md/20210828/minzdrav-otvetil-chebanu-ni-odna-meriya-ne-mozhet-otmenit-testy-dlya-uchiteley-44323384.html

Минздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей

Минздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей

Скандал вокруг обязательного тестирования невакцинированных учителей набирает обороты в Молдове.

2021-08-28T18:02+0300

2021-08-28T18:02+0300

2021-08-28T18:49+0300

кишинев

ион чебан

тестирование

минздрав

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязательны для всех, мэрии могли бы профинансировать тестирование учителей, а те, кто откажутся исполнять решения центральных властей, будут нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах. Так Министерство здравоохранения ответило примару Кишинева Иону Чебану, который в субботу объявил о том, что решение НЧКОЗ об обязательном тестировании учителей в молдавской столице недействительно.В сообщении, опубликованном на странице Минздрава в соцсетях, утверждается, что мэрия не может отменить решение НЧКОЗ.В Минздраве отметили, что требование проходить тест на COVID-19 для невакцинированного персонала, который работает в системе образования или который не перенес заболевание в течение последних 6 месяцев, продиктовано намерением поддерживать учебный процесс с физическим присутствием учеников и, насколько позволяет эпидемиологическая ситуация, создать в школах безопасную среду для наших детей.В ведомстве также добавили, что мэрии, как учредители образовательных учреждений, могли бы сами найти способы организовать и профинансировать тестирование.Те, кто не будет соблюдать решения НЧКОЗ, полностью берут на себя ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах и за здоровье детей и учителей, говорят в министерстве.Там же прокомментировали обвинения в несоблюдении противоэпидемиологических мер во время празднования Дня независимости."Что касается вчерашнего праздника по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, праздник был организован с короткой программой, с соблюдением всех требований, в соответствии с эпидемиологической ситуацией и соблюдением всех норм из решения НЧКОЗ. Вечером концерта не было", – завили в Минздраве.Примар Кишинева Ион Чебан заявил в субботу, что скандальное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html

https://ru.sputnik.md/20210828/primar-kishineva-otkazalsya-ispolnyat-reshenie-ob-obyazatelnom-testirovanii-uchiteley-44315981.html

https://ru.sputnik.md/20210812/nemerenco-novaya-volna-covid-19-blizko-43849460.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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кишинев, ион чебан, тестирование, минздрав, в молдове