https://ru.sputnik.md/20210828/minzdrav-otvetil-chebanu-ni-odna-meriya-ne-mozhet-otmenit-testy-dlya-uchiteley-44323384.html
Минздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей
Минздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей
Скандал вокруг обязательного тестирования невакцинированных учителей набирает обороты в Молдове.
2021-08-28T18:02+0300
2021-08-28T18:02+0300
2021-08-28T18:49+0300
кишинев
ион чебан
тестирование
минздрав
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязательны для всех, мэрии могли бы профинансировать тестирование учителей, а те, кто откажутся исполнять решения центральных властей, будут нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах. Так Министерство здравоохранения ответило примару Кишинева Иону Чебану, который в субботу объявил о том, что решение НЧКОЗ об обязательном тестировании учителей в молдавской столице недействительно.В сообщении, опубликованном на странице Минздрава в соцсетях, утверждается, что мэрия не может отменить решение НЧКОЗ.В Минздраве отметили, что требование проходить тест на COVID-19 для невакцинированного персонала, который работает в системе образования или который не перенес заболевание в течение последних 6 месяцев, продиктовано намерением поддерживать учебный процесс с физическим присутствием учеников и, насколько позволяет эпидемиологическая ситуация, создать в школах безопасную среду для наших детей.В ведомстве также добавили, что мэрии, как учредители образовательных учреждений, могли бы сами найти способы организовать и профинансировать тестирование.Те, кто не будет соблюдать решения НЧКОЗ, полностью берут на себя ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах и за здоровье детей и учителей, говорят в министерстве.Там же прокомментировали обвинения в несоблюдении противоэпидемиологических мер во время празднования Дня независимости."Что касается вчерашнего праздника по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, праздник был организован с короткой программой, с соблюдением всех требований, в соответствии с эпидемиологической ситуацией и соблюдением всех норм из решения НЧКОЗ. Вечером концерта не было", – завили в Минздраве.Примар Кишинева Ион Чебан заявил в субботу, что скандальное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html
https://ru.sputnik.md/20210828/primar-kishineva-otkazalsya-ispolnyat-reshenie-ob-obyazatelnom-testirovanii-uchiteley-44315981.html
https://ru.sputnik.md/20210812/nemerenco-novaya-volna-covid-19-blizko-43849460.html
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Евгений Чебан
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кишинев, ион чебан, тестирование, минздрав, в молдове
Минздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей
18:02 28.08.2021 (обновлено: 18:49 28.08.2021)
Скандал вокруг обязательного тестирования невакцинированных учителей набирает обороты.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязательны для всех, мэрии могли бы профинансировать тестирование учителей, а те, кто откажутся исполнять решения центральных властей, будут нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах. Так Министерство здравоохранения ответило примару Кишинева Иону Чебану, который в субботу объявил о том, что решение НЧКОЗ об обязательном тестировании учителей в молдавской столице недействительно.
В сообщении, опубликованном на странице Минздрава в соцсетях, утверждается, что мэрия не может отменить решение НЧКОЗ.
"Что касается заявлений генерального примара Кишинева: решения НЧКОЗ могут быть отменены только НЧКОЗ, и ни мэрия, ни даже местная комиссия общественного здоровья не могут объявить их недействительными", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что требование проходить тест на COVID-19 для невакцинированного персонала, который работает в системе образования или который не перенес заболевание в течение последних 6 месяцев, продиктовано намерением поддерживать учебный процесс с физическим присутствием учеников и, насколько позволяет эпидемиологическая ситуация, создать в школах безопасную среду для наших детей.
"Международные исследования показывают, что учитель, инфицированный вирусом и снявший маску, может заразить около 50% учеников в классе, которые, в свою очередь, передадут инфекцию. Чтобы не допустить подобных ситуаций, НЧКОЗ ввел обязательное тестирование учителей без иммунитета – естественного или приобретенного", – объясняют в Минздраве.
В ведомстве также добавили, что мэрии, как учредители образовательных учреждений, могли бы сами найти способы организовать и профинансировать тестирование.
"Это именно то, что могли бы сделать профсоюзы, но не для того, чтобы порождать конфликты и разделять людей, хотя на самом деле это простое эпидемиологическое правило, которое сводится к тому, чтобы остановить передачу вируса, обеспечить защиту детей, учителей, а также спасти жизни многих людей", – добавили в министерстве.
Те, кто не будет соблюдать решения НЧКОЗ, полностью берут на себя ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах и за здоровье детей и учителей, говорят в министерстве.
Там же прокомментировали обвинения в несоблюдении противоэпидемиологических мер во время празднования Дня независимости.
"Что касается вчерашнего праздника по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, праздник был организован с короткой программой, с соблюдением всех требований, в соответствии с эпидемиологической ситуацией и соблюдением всех норм из решения НЧКОЗ. Вечером концерта не было", – завили в Минздраве.
Примар Кишинева Ион Чебан заявил в субботу, что скандальное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории Кишинева.