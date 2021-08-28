https://ru.sputnik.md/20210828/nadoevshaya-igrushka-ekzotika-zhivotnye-ulitsa-video-44279516.html
Надоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу
Надоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу
Надоевшая игрушка – что происходит с экзотическими животными, выброшенными в Молдове на улицу, смотрите на видео.
2021-08-28T17:40+0300
2021-08-28T17:40+0300
2021-08-28T17:40+0300
видео
в молдове
животные
зоопарк
игрушка
экзотика
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В какой-то момент хозяева необычных питомцев больше не могут справляться с ними и в конечном итоге выбрасывают их, как простую игрушку.Что происходит с животными? Их привозят в кишиневский зоопарк, готовый в любой момент принять тех, кто стал обузой для своих хозяев.У каждого брошенного зверька, попавшего в зоопарк, есть своя печальная история. Корреспондент Sputnik Молдова узнала несколько таких историй, а замдиректора ветеринарного сектора Кишиневского зоопарка Ана Шведченко рассказала о питомцах, брошенных хозяевами.
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2021
Марина Гончарук
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Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44279485_50:0:530:360_1920x0_80_0_0_77893b9ef3ed7d1ea69f851fdb496f6f.jpg
Как экзотические животные попадают в Кишиневский зоопарк
Берут как игрушку, но не заботятся, а потом сдают в зоопарк. Многие экзотические животные попали в Кишиневский зоологический сад после того, как от них отказались хозяева. Причины, по которым люди идут на такой шаг, совершенно разные. А у каждого питомца зоопарка - своя непростая судьба. Корреспонденты Sputnik приехали в столичный зоологический сад и узнали истории братьев меньших.
2021-08-28T17:40+0300
true
PT1M36S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
видео, в молдове, животные, зоопарк, игрушка, экзотика
Надоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу
Некоторые жители Молдовы решаются на покупку экзотических животных, чтобы держать их дома, не имея никакого представления об уходе за ними.
В какой-то момент хозяева необычных питомцев больше не могут справляться с ними и в конечном итоге выбрасывают их, как простую игрушку.
Что происходит с животными? Их привозят в кишиневский зоопарк, готовый в любой момент принять тех, кто стал обузой для своих хозяев.
У каждого брошенного зверька, попавшего в зоопарк, есть своя печальная история. Корреспондент Sputnik Молдова
узнала несколько таких историй, а замдиректора ветеринарного сектора Кишиневского зоопарка Ана Шведченко рассказала о питомцах, брошенных хозяевами.