https://ru.sputnik.md/20210828/nadoevshaya-igrushka-ekzotika-zhivotnye-ulitsa-video-44279516.html

Надоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу

Надоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу

Надоевшая игрушка – что происходит с экзотическими животными, выброшенными в Молдове на улицу, смотрите на видео.

2021-08-28T17:40+0300

2021-08-28T17:40+0300

2021-08-28T17:40+0300

видео

в молдове

животные

зоопарк

игрушка

экзотика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44279485_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8cdafb39e057ba8bda97b7c88289e3f1.jpg

В какой-то момент хозяева необычных питомцев больше не могут справляться с ними и в конечном итоге выбрасывают их, как простую игрушку.Что происходит с животными? Их привозят в кишиневский зоопарк, готовый в любой момент принять тех, кто стал обузой для своих хозяев.У каждого брошенного зверька, попавшего в зоопарк, есть своя печальная история. Корреспондент Sputnik Молдова узнала несколько таких историй, а замдиректора ветеринарного сектора Кишиневского зоопарка Ана Шведченко рассказала о питомцах, брошенных хозяевами.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Как экзотические животные попадают в Кишиневский зоопарк Берут как игрушку, но не заботятся, а потом сдают в зоопарк. Многие экзотические животные попали в Кишиневский зоологический сад после того, как от них отказались хозяева. Причины, по которым люди идут на такой шаг, совершенно разные. А у каждого питомца зоопарка - своя непростая судьба. Корреспонденты Sputnik приехали в столичный зоологический сад и узнали истории братьев меньших. 2021-08-28T17:40+0300 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

видео, в молдове, животные, зоопарк, игрушка, экзотика