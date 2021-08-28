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Обнародован ответ Китая на доклад разведки США о происхождении COVID-19
Обнародован ответ Китая на доклад разведки США о происхождении COVID-19
В Китае раскритиковали доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19.
2021-08-28T09:52+0300
2021-08-28T09:52+0300
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сша
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Посольство Китая в США раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.Уточняется, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления о том, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. В тексте заявления также подчеркивается, что Китай предоставил доступную ему информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничал с ВОЗ.В пятницу американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороной, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
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в мире, сша, китай, заявление, происхождение

Обнародован ответ Китая на доклад разведки США о происхождении COVID-19

09:52 28.08.2021
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© AP Photo / Mu Yu/XinhuaКитайский медработник с пробирками в лаборатории
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
В заявлении сказано, что Китай осуждает заявления о том, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Посольство Китая в США раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", – сказано в сообщении посольства.

Уточняется, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления о том, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. В тексте заявления также подчеркивается, что Китай предоставил доступную ему информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничал с ВОЗ.
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"Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций… Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения", – добавили в ведомстве.
В пятницу американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороной, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
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