https://ru.sputnik.md/20210828/otvet-kitay-doklad-razvedka-ssha-covid-19-44314150.html

Обнародован ответ Китая на доклад разведки США о происхождении COVID-19

Обнародован ответ Китая на доклад разведки США о происхождении COVID-19

В Китае раскритиковали доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19.

2021-08-28T09:52+0300

2021-08-28T09:52+0300

2021-08-28T09:52+0300

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Посольство Китая в США раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.Уточняется, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления о том, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. В тексте заявления также подчеркивается, что Китай предоставил доступную ему информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничал с ВОЗ.В пятницу американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороной, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.

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в мире, сша, китай, заявление, происхождение