https://ru.sputnik.md/20210828/pogodnye-rekordy-44307651.html

Погодные рекорды Молдовы 28 августа

Погодные рекорды Молдовы 28 августа

Погодные рекорды Молдовы 28 августа

2021-08-28T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 28 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 28 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,6 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса.Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 августа, составляет 26,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210827/prognoz-pogody-44274010.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

климат, погода, рекорды