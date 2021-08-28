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Погодные рекорды Молдовы 28 августа
Погодные рекорды Молдовы 28 августа
Погодные рекорды Молдовы 28 августа
2021-08-28T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 28 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 28 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,6 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса.Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 августа, составляет 26,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 28 августа

00:01 28.08.2021
110
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 28 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 28 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,6 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса.
природа - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
Самый точный прогноз погоды: тепло и дожди продолжатся
Вчера, 07:00
350
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 августа, составляет 26,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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