https://ru.sputnik.md/20210828/pogodnye-rekordy-44307651.html
Погодные рекорды Молдовы 28 августа
Погодные рекорды Молдовы 28 августа
Погодные рекорды Молдовы 28 августа
2021-08-28T00:01+0300
2021-08-28T00:01+0300
2021-08-28T00:01+0300
климат
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86a449066a445fb188d10de4105e8fb9.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 28 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 28 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,6 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса.Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 августа, составляет 26,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210827/prognoz-pogody-44274010.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12a343c371e100c1938525fe89a904a8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 28 августа
В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 28 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 28 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,6 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 августа, составляет 26,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.