https://ru.sputnik.md/20210828/poka-vse-spali-pervyy-rezultat-v-tokio-situatsiya-s-covid-19-i-otvet-kuleby-44312648.html

Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы

Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

2021-08-28T08:37+0300

2021-08-28T08:37+0300

2021-08-28T08:56+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Первым среди тех, кто представил Молдову на Паралимпиаде в Токио, стал легкоатлет Владимир Бутуча. Он занял 8 строчку в финале толкания ядра в категории F12.Отечественный спортсмен в пятой попытке сумел толкнуть снаряд на 11,62 метра и установил новый личный рекорд, который до этого составлял 11,56 метра.Золото в этом виде досталось испанцу Киму Лопезу-Гонсалезу, побившему мировой рекорд – 17,04 метра. Серебро выиграл Роман Данилюк из Украины (16,53 метра), а бронзу – Элбек Султонов из Узбекистана (15,94 метра).Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 215,4 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 215 миллионов 397 тысяч 147. Из них 4 миллиона 485 тысяч 391 скончались. Применено 5 миллиардов 135 миллионов 138 тысяч 528 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (38 миллионов 707 тысяч 252). Следом идут Индия (32 миллиона 603 тысячи 188) и Бразилия (20 миллионов 703 тысячи 906).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 747 тысяч 681 случай заражения, в Турции – 6 миллионов 311 тысяч 607, на Украине – 2 миллиона 376 тысяч 571 случай заражения, в Румынии - 1 миллион 94 тысячи 870, в Молдове – 266 тысяч 591.На Украине ответили президенту ЭстонииГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям вступления в Евросоюз. Кальюлайд ранее заявила, что Украине, Молдове и Грузии понадобится порядка 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС, пишет РИА Новости.Он также сообщил, что сторона довела "свою позицию, свою оценку до Министерства иностранных дел Эстонии, до посла Эстонии в Украине". "Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", – сказал Кулеба.

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в мире