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Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы
Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
2021-08-28T08:37+0300
2021-08-28T08:56+0300
в мире
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Первым среди тех, кто представил Молдову на Паралимпиаде в Токио, стал легкоатлет Владимир Бутуча. Он занял 8 строчку в финале толкания ядра в категории F12.Отечественный спортсмен в пятой попытке сумел толкнуть снаряд на 11,62 метра и установил новый личный рекорд, который до этого составлял 11,56 метра.Золото в этом виде досталось испанцу Киму Лопезу-Гонсалезу, побившему мировой рекорд – 17,04 метра. Серебро выиграл Роман Данилюк из Украины (16,53 метра), а бронзу – Элбек Султонов из Узбекистана (15,94 метра).Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 215,4 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 215 миллионов 397 тысяч 147. Из них 4 миллиона 485 тысяч 391 скончались. Применено 5 миллиардов 135 миллионов 138 тысяч 528 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (38 миллионов 707 тысяч 252). Следом идут Индия (32 миллиона 603 тысячи 188) и Бразилия (20 миллионов 703 тысячи 906).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 747 тысяч 681 случай заражения, в Турции – 6 миллионов 311 тысяч 607, на Украине – 2 миллиона 376 тысяч 571 случай заражения, в Румынии - 1 миллион 94 тысячи 870, в Молдове – 266 тысяч 591.На Украине ответили президенту ЭстонииГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям вступления в Евросоюз. Кальюлайд ранее заявила, что Украине, Молдове и Грузии понадобится порядка 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС, пишет РИА Новости.Он также сообщил, что сторона довела "свою позицию, свою оценку до Министерства иностранных дел Эстонии, до посла Эстонии в Украине". "Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", – сказал Кулеба.
https://ru.sputnik.md/20210824/programma-moldova-paralimpiada-tokio-44166705.html
https://ru.sputnik.md/20210826/ot-chego-zavisit-uroven-antitel-posle-vaktsinatsii-otvet-vracha-44256891.html
https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html
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в мире

Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы

08:37 28.08.2021 (обновлено: 08:56 28.08.2021)
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© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанкСалют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
/
Перейти в фотобанк
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Первым среди тех, кто представил Молдову на Паралимпиаде в Токио, стал легкоатлет Владимир Бутуча. Он занял 8 строчку в финале толкания ядра в категории F12.
Отечественный спортсмен в пятой попытке сумел толкнуть снаряд на 11,62 метра и установил новый личный рекорд, который до этого составлял 11,56 метра.
Золото в этом виде досталось испанцу Киму Лопезу-Гонсалезу, побившему мировой рекорд – 17,04 метра. Серебро выиграл Роман Данилюк из Украины (16,53 метра), а бронзу – Элбек Султонов из Узбекистана (15,94 метра).
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Олимпиада и Паралимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
24 августа, 07:30
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Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 215,4 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 215 миллионов 397 тысяч 147. Из них 4 миллиона 485 тысяч 391 скончались. Применено 5 миллиардов 135 миллионов 138 тысяч 528 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (38 миллионов 707 тысяч 252). Следом идут Индия (32 миллиона 603 тысячи 188) и Бразилия (20 миллионов 703 тысячи 906).
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
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26 августа, 14:15
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В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 747 тысяч 681 случай заражения, в Турции – 6 миллионов 311 тысяч 607, на Украине – 2 миллиона 376 тысяч 571 случай заражения, в Румынии - 1 миллион 94 тысячи 870, в Молдове – 266 тысяч 591.

На Украине ответили президенту Эстонии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям вступления в Евросоюз. Кальюлайд ранее заявила, что Украине, Молдове и Грузии понадобится порядка 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС, пишет РИА Новости.
Керсти Кальюлайд - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
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Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии
25 августа, 11:36
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"Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей в Украине, где ее принимали наилучшим образом", - заявил украинский чиновник на телеканале "Украина 24".
Он также сообщил, что сторона довела "свою позицию, свою оценку до Министерства иностранных дел Эстонии, до посла Эстонии в Украине". "Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", – сказал Кулеба.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Депутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
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