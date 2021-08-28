https://ru.sputnik.md/20210828/premer-chekhia-okhrana-evropy-migranty-shengen-44323776.html

Премьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена

Премьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена

Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы, считает чешский премьер, а охранять Европу от нелегальных мигрантов надо на границе Шенгена.

2021-08-28T18:54+0300

2021-08-28T18:54+0300

2021-08-28T18:56+0300

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Европу нужно охранять от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, а для этого – вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами. Об этом заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости."Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции – в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", – отметил Бабиш.По мнению чешского главы кабмина, Шенген в настоящее время не функционирует должным образом.В то же время он считает, что Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом граждан из стран Юго-Восточной Европы."Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе", – добавил премьер Чехии.

https://ru.sputnik.md/20210820/mezh-dvukh-granits-migranty-zablokirovany-mezhdu-belorussiey-i-polshey-44094131.html

https://ru.sputnik.md/20210203/es-peresmotrel-vezd-v-shengen-dlya-tretikh-stran-chto-nuzhno-znat-33478569.html

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в мире, чехия, европейский союз, мигранты