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Премьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена
Премьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена
Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы, считает чешский премьер, а охранять Европу от нелегальных мигрантов надо на границе Шенгена.
2021-08-28T18:54+0300
2021-08-28T18:56+0300
общество
в мире
чехия
европейский союз
мигранты
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Европу нужно охранять от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, а для этого – вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами. Об этом заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости."Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции – в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", – отметил Бабиш.По мнению чешского главы кабмина, Шенген в настоящее время не функционирует должным образом.В то же время он считает, что Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом граждан из стран Юго-Восточной Европы."Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе", – добавил премьер Чехии.
https://ru.sputnik.md/20210820/mezh-dvukh-granits-migranty-zablokirovany-mezhdu-belorussiey-i-polshey-44094131.html
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в мире, чехия, европейский союз, мигранты

Премьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена

18:54 28.08.2021 (обновлено: 18:56 28.08.2021)
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© AFP 2021 / Michal Cizek Андрей Бабиш
Андрей Бабиш - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© AFP 2021 / Michal Cizek
Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом граждан из стран Юго-Восточной Европы, считает чешский премьер, а охранять Европу от нелегальных мигрантов надо на границе Шенгена.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Европу нужно охранять от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, а для этого – вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами. Об этом заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости.
"Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции – в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", – отметил Бабиш.
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По мнению чешского главы кабмина, Шенген в настоящее время не функционирует должным образом.

"Я за расширение Шенгена, но это должна быть функционирующая система, то есть тщательная охрана внешней границы и свободное передвижение внутри. К сожалению, сейчас Шенген не функционирует, так же как и в 2015 году, когда случилась большая миграционная волна", – пояснил Бабиш.

В то же время он считает, что Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом граждан из стран Юго-Восточной Европы.
"Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе", – добавил премьер Чехии.
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