https://ru.sputnik.md/20210828/primar-kishineva-otkazalsya-ispolnyat-reshenie-ob-obyazatelnom-testirovanii-uchiteley-44315981.html

Примар Кишинева отказался исполнять решение об обязательном тестировании учителей

Примар Кишинева отказался исполнять решение об обязательном тестировании учителей

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что решение об обязательном тестировании невакцинированных учителей в столице недействительно, он даже готов к визиту прокуроров.

2021-08-28T11:07+0300

2021-08-28T11:07+0300

2021-08-28T11:33+0300

учителя

ион чебан

тесты

коронавирус

в молдове

кишинев

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил в субботу, что скандальное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории Кишинева. Такое заявление он сделал во время церемонии запуска новых городских автобусов 28 августа.По словам генпримара, представители центральных властей оставили без ответа его просьбу прояснить механизм применения на практике решения о тестировании педагогов."То, что происходило на площади вчера – это какой-то театр абсурда. "Свадьба Кику" была умножена на 100. В то же время никто не нашел времени ответить, как быть с учителями, с охранниками. Мне передали через третьих лиц, чтоб я молчал. Иначе за мной может прийти прокурор", – заявил Чебан.По словам градоначальника, ему нечего бояться, а все, что он делает, не выходит за рамки закона.Чебан также упрекнул центральные власти в неспособности найти деньги на проведение тестов для учителей и сотрудников вспомогательного персонала в школах, несмотря на немалые траты на празднование Дня независимости.Примар повторно обратился к властям.По словам Чебана, на праздновании Дня независимости "власти сами нарушили абсолютно все ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ)".Чебан заявил, что так как на его обращение не поступило никакого ответа, "с 1 сентября все образовательные учреждения города возвращаются к учебе в условиях, определенных местной комиссией общественного здоровья".Генпримар отметил, что если на центральном уровне будет принято новое решение, мэрия обратится к муниципальному совету с просьбой покрыть расходы на тесты для учителей.Напомним, территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 25 августа направила в правительство запрос с просьбой прояснить механизм применения пункта решения (НЧКОЗ) об обязательном тестировании учителей.

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кишинев

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