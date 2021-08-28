https://ru.sputnik.md/20210828/prodlen-srok-zameny-pridnestrovskikh-avtomobilnykh-nomerov-na-neytralnye-44322650.html

Продлен срок замены приднестровских автомобильных номеров на нейтральные

Продлен срок замены приднестровских автомобильных номеров на нейтральные

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Автомобили с приднестровскими номерными знаками смогут участвовать в международном движении до 10 января 2022 года. Решение о... 28.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-28T16:38+0300

2021-08-28T16:38+0300

2021-08-28T16:49+0300

общество

приднестровье

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Автомобили с приднестровскими номерными знаками смогут участвовать в международном движении до 10 января 2022 года. Решение о вступлении с 1 сентября положения об участии в движении лишь автомобилей с нейтральными номерами отложено."Согласно официальному обращению Посольства Республики Молдова на Украине в Министерство иностранных дел Украины, разрешение на участие в международном дорожном движении автомобилей с Приднестровского региона, без нейтральных номерных знаков и наклейки "MD" на стекле, продлевается до 10 января 2022 года", – сообщили в субботу в Таможенной службе Одесской области.Ранее в сети появилось обращение диппредставительства Молдовы на Украине в МИД этой страны."Ссылаясь на Протокольное решение об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном транспортном движении, от 24 апреля 2018 года, Молдавская сторона приняла решение о допуске к международному дорожному движению, начиная с 10 января 2022 года, транспортных средств из приднестровского региона Республики Молдова, предусмотренных в вышеуказанном протокольном решении, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер (наклейку) "MD", наряду с теми транспортными средствами, которые будут иметь регистрационные номерные знаки "MD" на основании молдавского законодательства", – сказано в тексте документа.

приднестровье

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2021

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

приднестровье