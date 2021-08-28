https://ru.sputnik.md/20210828/prognoz-pogody-44308294.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет конец лета

Самый точный прогноз погоды: каким будет конец лета

Точный прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 августа - Gismeteo

2021-08-28T07:00+0300

2021-08-28T07:00+0300

2021-08-28T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабые кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Далее в Молдове продолжит теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25. Первого и второго сентября будет тепло - до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди.Праздники и народные приметыПравославные 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, или Первую Пречистую. Этим великим праздником заканчивается Успенский пост, который длился с 14 августа.Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.Основные приметы:

https://ru.sputnik.md/20200808/volshebnaya-tabletka-kak-izbavitsya-ot-meteozavisimosti-31216963.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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