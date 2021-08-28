https://ru.sputnik.md/20210828/rossiyskiy-ekonomist-moldova-i-ukraina-zavisyat-ot-torgovli-so-stranami-sng-44322459.html

Российский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ

Российский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ

Российский экономист Алексей Зубец прокомментировал утверждение украинского премьера о шаге в сторону разрыва торговых отношений в рамках СНГ.

2021-08-28T17:08+0300

2021-08-28T17:08+0300

2021-08-28T18:46+0300

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о "первом шаге к выходу из торговых отношений СНГ" не имеют ничего общего с действительностью, а экономика Украины и Молдовы в значительной степени зависит от товарообмена со странами Содружества. Об этом Sputnik Молдова рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Премьер-министр правительства Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Украины Денис Шмыгаль в субботу подписали в Кишиневе протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, предусматривающих переход к пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров. Подписанный документ, по мнению украинского премьера, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".Эксперт назвал "пустой болтовней" слова украинского чиновника.Российский специалист отметил, что у переговорщиков от Молдовы, в отличие от украинских коллег, хватило ума не делать заявления о том, что страна будет торговать только с ЕС.По словам эксперта, украинская экономика также в достаточной степени зависима от торговли с Россией и странами СНГ."Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины. Россия поставляет уголь, который нужен для ее заводов и электростанций. В течение прошлой зимы Россия и Белоруссия спасли Украину от энергетического коллапса", – отметил Зубец.Специалист также выразил надежду, что молдавские власти не будут повторять ошибки украинского руководства и не испортят складывающиеся отношения между странами после визита Дмитрия Козака в Кишинев.

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https://ru.sputnik.md/20210816/moldova-sng-postavschik-yabloki-vinograd-rossia-43938849.html

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россия, молдова, снг, украина, заявление, торговля, в молдове, в мире