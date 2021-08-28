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Российский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ
Российский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ
Российский экономист Алексей Зубец прокомментировал утверждение украинского премьера о шаге в сторону разрыва торговых отношений в рамках СНГ.
2021-08-28T17:08+0300
2021-08-28T18:46+0300
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о "первом шаге к выходу из торговых отношений СНГ" не имеют ничего общего с действительностью, а экономика Украины и Молдовы в значительной степени зависит от товарообмена со странами Содружества. Об этом Sputnik Молдова рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Премьер-министр правительства Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Украины Денис Шмыгаль в субботу подписали в Кишиневе протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, предусматривающих переход к пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров. Подписанный документ, по мнению украинского премьера, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".Эксперт назвал "пустой болтовней" слова украинского чиновника.Российский специалист отметил, что у переговорщиков от Молдовы, в отличие от украинских коллег, хватило ума не делать заявления о том, что страна будет торговать только с ЕС.По словам эксперта, украинская экономика также в достаточной степени зависима от торговли с Россией и странами СНГ."Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины. Россия поставляет уголь, который нужен для ее заводов и электростанций. В течение прошлой зимы Россия и Белоруссия спасли Украину от энергетического коллапса", – отметил Зубец.Специалист также выразил надежду, что молдавские власти не будут повторять ошибки украинского руководства и не испортят складывающиеся отношения между странами после визита Дмитрия Козака в Кишинев.
https://ru.sputnik.md/20210828/ekspert-shmygal-gavrilitsa-soglashenie-moldova-ukraina-sng-44320587.html
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россия, молдова, снг, украина, заявление, торговля, в молдове, в мире

Российский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ

17:08 28.08.2021 (обновлено: 18:46 28.08.2021)
237
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Российский экономист Алексей Зубец прокомментировал утверждение украинского премьера о шаге в сторону разрыва торговых отношений в рамках СНГ.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о "первом шаге к выходу из торговых отношений СНГ" не имеют ничего общего с действительностью, а экономика Украины и Молдовы в значительной степени зависит от товарообмена со странами Содружества. Об этом Sputnik Молдова рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
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Премьер-министр правительства Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Украины Денис Шмыгаль в субботу подписали в Кишиневе протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, предусматривающих переход к пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров. Подписанный документ, по мнению украинского премьера, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".
Эксперт назвал "пустой болтовней" слова украинского чиновника.

"Конечно, соглашение направлено на развитие отношений двух стран с ЕС. Для Молдовы Европейский союз – главный торговый партнер. Но при этом надо понимать, что торговые отношения Молдовы с Россией являются одним из факторов ее экономического выживания. В первую очередь речь об энергоносителях и о скидках, которые может получить страна", – говорит эксперт.

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Российский специалист отметил, что у переговорщиков от Молдовы, в отличие от украинских коллег, хватило ума не делать заявления о том, что страна будет торговать только с ЕС.

"Я не думаю, что та же Молдова будет готова разорвать отношения с СНГ. Это бравада и болтовня с украинской стороны", – заявил Зубец.

По словам эксперта, украинская экономика также в достаточной степени зависима от торговли с Россией и странами СНГ.
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"Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины. Россия поставляет уголь, который нужен для ее заводов и электростанций. В течение прошлой зимы Россия и Белоруссия спасли Украину от энергетического коллапса", – отметил Зубец.
Специалист также выразил надежду, что молдавские власти не будут повторять ошибки украинского руководства и не испортят складывающиеся отношения между странами после визита Дмитрия Козака в Кишинев.
"Все, что говорят украинские чиновники – это болтовня, которую нужно пропускать мимо ушей. Она никак не соответствует реальной политике Украины и Молдовы. И их отношениям с Россией", – считает Зубец.
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