https://ru.sputnik.md/20210828/shmygal-protokol-moldova-shag-vykhod-sng-torgovye-otnosheniya-44318849.html

Шмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ

Шмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ

Украинский премьер заявил, что подписанный с Молдовой документ является "шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ".

2021-08-28T14:21+0300

2021-08-28T14:21+0300

2021-08-28T14:43+0300

украина

правительство

наталья гаврилица

политика

в молдове

в мире

торговля

договор

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Украины Денис Шмыгаль в субботу подписали в Кишиневе протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, предусматривающих переход к пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров. Подписанный документ, по мнению украинского премьера, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".По его словам, сейчас Украина применяет такой режим в торговле с европейскими странами.Комментируя подписанный документ, премьер Молдовы заявила, что он поможет Молдове перейти на европейские стандарты торговли.По словам молдавского премьера, стороны в ходе встречи провели откровенный разговор по самым важным вопросам двусторонней повестки и договорились, что межправительственную торговую комиссию, которая скоро начнет работу, с молдавской стороны возглавит Владислав Кульминский.Шмыгаль также сообщил, что стороны в ходе встречи договорились активизировать работу в рамках Днестровской комиссии, межправительственной торговой комиссии, активизировать работу по развитию технико-правового регулирования работы Днестровского гидроузла, работы по демаркации границы и по строительству моста Ямполь-Косэуць.Шмыгаль также заявил, что Украина благодарна за последовательную политику Кишинева и поддержку территориальной целостности Украины."Мы чувствуем поддержку Молдовы в рамках международных платформ ООН и ОБСЕ по поддержке территориальной целостности", — заявил Шмыгаль.

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https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html

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украина, правительство, наталья гаврилица, в молдове, в мире, торговля, договор