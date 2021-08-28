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https://ru.sputnik.md/20210828/shmygal-protokol-moldova-shag-vykhod-sng-torgovye-otnosheniya-44318849.html
Шмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ
Шмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ
Украинский премьер заявил, что подписанный с Молдовой документ является "шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ".
2021-08-28T14:21+0300
2021-08-28T14:43+0300
украина
правительство
наталья гаврилица
политика
в молдове
в мире
торговля
договор
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Украины Денис Шмыгаль в субботу подписали в Кишиневе протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, предусматривающих переход к пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров. Подписанный документ, по мнению украинского премьера, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".По его словам, сейчас Украина применяет такой режим в торговле с европейскими странами.Комментируя подписанный документ, премьер Молдовы заявила, что он поможет Молдове перейти на европейские стандарты торговли.По словам молдавского премьера, стороны в ходе встречи провели откровенный разговор по самым важным вопросам двусторонней повестки и договорились, что межправительственную торговую комиссию, которая скоро начнет работу, с молдавской стороны возглавит Владислав Кульминский.Шмыгаль также сообщил, что стороны в ходе встречи договорились активизировать работу в рамках Днестровской комиссии, межправительственной торговой комиссии, активизировать работу по развитию технико-правового регулирования работы Днестровского гидроузла, работы по демаркации границы и по строительству моста Ямполь-Косэуць.Шмыгаль также заявил, что Украина благодарна за последовательную политику Кишинева и поддержку территориальной целостности Украины."Мы чувствуем поддержку Молдовы в рамках международных платформ ООН и ОБСЕ по поддержке территориальной целостности", — заявил Шмыгаль.
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украина, правительство, наталья гаврилица, в молдове, в мире, торговля, договор

Шмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ

14:21 28.08.2021 (обновлено: 14:43 28.08.2021)
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© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Украинский премьер заявил, что подписанный с Молдовой документ является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ" и рассказал, что еще обсуждалось в ходе встречи с Натальей Гаврилицей.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Наталья Гаврилица и премьер Украины Денис Шмыгаль в субботу подписали в Кишиневе протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, предусматривающих переход к пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров. Подписанный документ, по мнению украинского премьера, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".

"Переход на эти правила переводит наши соглашения с ЕС в одну систему. Год назад мы подписали такое же соглашение с Грузией, таким образом, мы создали единую торговую систему в рамках "Ассоциированного трио", — заявил во время брифинга для прессы украинский премьер.

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По его словам, сейчас Украина применяет такой режим в торговле с европейскими странами.

"Это соглашение – еще один шаг к выходу из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике", – заявил Шмыгаль.

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Комментируя подписанный документ, премьер Молдовы заявила, что он поможет Молдове перейти на европейские стандарты торговли.
"Этот протокол подтверждает готовность сторон развивать двусторонние торговые отношения, в том числе поможет европейской интеграции", — заявила Гаврилица.
По словам молдавского премьера, стороны в ходе встречи провели откровенный разговор по самым важным вопросам двусторонней повестки и договорились, что межправительственную торговую комиссию, которая скоро начнет работу, с молдавской стороны возглавит Владислав Кульминский.
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Шмыгаль также сообщил, что стороны в ходе встречи договорились активизировать работу в рамках Днестровской комиссии, межправительственной торговой комиссии, активизировать работу по развитию технико-правового регулирования работы Днестровского гидроузла, работы по демаркации границы и по строительству моста Ямполь-Косэуць.
Шмыгаль также заявил, что Украина благодарна за последовательную политику Кишинева и поддержку территориальной целостности Украины.
"Мы чувствуем поддержку Молдовы в рамках международных платформ ООН и ОБСЕ по поддержке территориальной целостности", — заявил Шмыгаль.
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