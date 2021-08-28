https://ru.sputnik.md/20210828/shtorm-nora-uragana-44319846.html

Тропический шторм "Нора" усилился до урагана

Тропический шторм "Нора" усилился до урагана

Максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Пока "Нора" находится к юго-западу от Мексики.

2021-08-28T14:50+0300

2021-08-28T14:50+0300

2021-08-28T14:50+0300

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана. Об этом говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), пишет РИА Новости.Уточняется, что максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час, а сам ураган перемещается со скоростью 17 километров в час. Пока он находится к юго-западу от Мексики.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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в мире, ураган