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Тропический шторм "Нора" усилился до урагана
Тропический шторм "Нора" усилился до урагана
Максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Пока "Нора" находится к юго-западу от Мексики.
2021-08-28T14:50+0300
2021-08-28T14:50+0300
общество
в мире
ураган
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана. Об этом говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), пишет РИА Новости.Уточняется, что максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час, а сам ураган перемещается со скоростью 17 километров в час. Пока он находится к юго-западу от Мексики.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ru.sputnik.md/20210402/foto-kak-poglad-kita-unikalnaya-vozmozhnost-dlya-turistov-v-meksike-34218989.html
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в мире, ураган

Тропический шторм "Нора" усилился до урагана

14:50 28.08.2021
217
© AFP 2021 / JOSE ROMEROУраган
Ураган - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© AFP 2021 / JOSE ROMERO
Максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Пока "Нора" находится к юго-западу от Мексики.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана. Об этом говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), пишет РИА Новости.
Уточняется, что максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час, а сам ураган перемещается со скоростью 17 километров в час. Пока он находится к юго-западу от Мексики.
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Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.
Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
Germany: Bavaria hit by storm with railway lines damaged - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
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