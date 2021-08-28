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Представители стран СНГ обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
Представители стран СНГ обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
В Минске представители стран СНГ обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.
2021-08-28T13:34+0300
2021-08-28T13:34+0300
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в мире
снг
сертификат
вакцинация
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В странах СНГ высказали заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в исполкоме СНГ.Уточняется, что "совещание по вопросу о взаимном признании государствами – участниками СНГ сертификатов (иных документов) о вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции прошло по инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Исполнительном комитете СНГ в Минске".В дискуссии участвовали представители министерств здравоохранения и заинтересованных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.Также участники совещания представили данные о принимаемых в государствах мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вакцинации населения от COVID-19, правилах пересечения границ и опыте взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.
https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html
https://ru.sputnik.md/20210826/ot-chego-zavisit-uroven-antitel-posle-vaktsinatsii-otvet-vracha-44256891.html
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в мире, снг, сертификат, вакцинация

Представители стран СНГ обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

13:34 28.08.2021
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© Photo : Исполнительный комитет Содружества Независимых ГосударствСовещание по вопросу признания государствами СНГ сертификатов о вакцинации от коронавируса
Совещание по вопросу признания государствами СНГ сертификатов о вакцинации от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Photo : Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
Представители министерств и ведомств стран СНГ отметили заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов о вакцинации от коронавируса.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В странах СНГ высказали заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в исполкоме СНГ.
Уточняется, что "совещание по вопросу о взаимном признании государствами – участниками СНГ сертификатов (иных документов) о вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции прошло по инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Исполнительном комитете СНГ в Минске".
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В дискуссии участвовали представители министерств здравоохранения и заинтересованных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Представители министерств и ведомств отметили заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов о вакцинации, отметив при этом необходимость более детальной проработки данного вопроса", – сообщили в Исполкоме.

Также участники совещания представили данные о принимаемых в государствах мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вакцинации населения от COVID-19, правилах пересечения границ и опыте взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.
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