https://ru.sputnik.md/20210828/sng-vzaimnoe-priznanie-sertifikat-vaktsinatsiya-covid19-44318129.html

Представители стран СНГ обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Представители стран СНГ обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

В Минске представители стран СНГ обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

2021-08-28T13:34+0300

2021-08-28T13:34+0300

2021-08-28T13:34+0300

коронавирус

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сертификат

вакцинация

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В странах СНГ высказали заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в исполкоме СНГ.Уточняется, что "совещание по вопросу о взаимном признании государствами – участниками СНГ сертификатов (иных документов) о вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции прошло по инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Исполнительном комитете СНГ в Минске".В дискуссии участвовали представители министерств здравоохранения и заинтересованных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.Также участники совещания представили данные о принимаемых в государствах мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вакцинации населения от COVID-19, правилах пересечения границ и опыте взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

https://ru.sputnik.md/20210826/ot-chego-zavisit-uroven-antitel-posle-vaktsinatsii-otvet-vracha-44256891.html

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в мире, снг, сертификат, вакцинация