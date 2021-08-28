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Собянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве
Собянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число депортированных мигрантов и количество открытых уголовных дел за правонарушения. 28.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-28T12:34+0300
2021-08-28T12:34+0300
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мигранты
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Порядка 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за правонарушения, а 17,5 тысячи запрещен въезд в страну. Об этом написал в субботу в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр российской столицы также обратил внимание на то, что "в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство из них ведет себя законопослушно".
https://ru.sputnik.md/20210710/elektronnaya-karta-migranta-v-rossii-chto-o-ney-izvestno-35430871.html
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депортация, мигранты, москва, снг, нарушение

Собянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве

12:34 28.08.2021
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© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолиция производит проверку
Полиция производит проверку - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Андрей Стенин
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число депортированных мигрантов и количество открытых уголовных дел за правонарушения.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Порядка 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за правонарушения, а 17,5 тысячи запрещен въезд в страну. Об этом написал в субботу в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
В последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну.
Мэр Москвы С. Собянин принял участие в открытии здания миграционного центра - Sputnik Молдова
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Мэр российской столицы также обратил внимание на то, что "в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство из них ведет себя законопослушно".
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