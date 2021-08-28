https://ru.sputnik.md/20210828/sobyanin-migranty-strany-sng-narusheniya-44317356.html

Собянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве

Собянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число депортированных мигрантов и количество открытых уголовных дел за правонарушения. 28.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-28T12:34+0300

2021-08-28T12:34+0300

2021-08-28T12:34+0300

россия

депортация

мигранты

москва

снг

нарушение

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Порядка 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за правонарушения, а 17,5 тысячи запрещен въезд в страну. Об этом написал в субботу в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр российской столицы также обратил внимание на то, что "в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство из них ведет себя законопослушно".

https://ru.sputnik.md/20210710/elektronnaya-karta-migranta-v-rossii-chto-o-ney-izvestno-35430871.html

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депортация, мигранты, москва, снг, нарушение