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София Имбер: диктаторы не любят свободу
София Имбер: диктаторы не любят свободу
В новом выпуске подкаста "Знай наших!" рассказываем о Софии Имбер, маленькой девочке из Сорок, превратившей гараж в венесуэльском Каракасе в Музей современного искусства.
2021-08-28T20:30+0300
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"Диктаторы не любят свободу". София Имбер: из Сорок в Венесуэлу
"Диктаторы не любят свободу". София Имбер: из Сорок в Венесуэлу
Для Венесуэлы она стала иконой культуры, но в Молдове о ней почти никто не знает.Сеньора София Имбер – журналист, искусствовед, меценат и обладатель множества почетных наград и званий.В 1971 году она становится первой женщиной, которую Венесуэла награждает Национальной премией имени Симона Боливара в области журналистики.В 2001 году в ее жизни происходит "одно из самых болезненных событий" – президент Венесуэлы Уго Чавес в своем телевизионном выступлении увольняет ее с поста директора Музея современного искусства.Чавес утверждал, что музей принадлежит Венесуэле, поэтому он вершит "культурную революцию" и открывает его двери массам.
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подкасты, знай наших!

София Имбер: диктаторы не любят свободу

20:30 28.08.2021
457
Радио
"Диктаторы не любят свободу". София Имбер: из Сорок в Венесуэлу
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
В новом выпуске подкаста "Знай наших!" рассказываем о маленькой девочке из Сорок, превратившей гараж в венесуэльском Каракасе в Музей современного искусства, чья коллекция признана самой крупной в Латинской Америке.
Для Венесуэлы она стала иконой культуры, но в Молдове о ней почти никто не знает.
Сеньора София Имбер – журналист, искусствовед, меценат и обладатель множества почетных наград и званий.
В 1971 году она становится первой женщиной, которую Венесуэла награждает Национальной премией имени Симона Боливара в области журналистики.
© Photo : Macsi.orgСофия Имбер
София Имбер - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
София Имбер
© Photo : Macsi.org

"Я всегда что-то делаю, пытаюсь как можно больше всего создать, чтобы мое временное пребывание на этой планете не оказалось бесполезным", – говорит София Имбер.

© Photo : Macsi.orgСофия Имбер
София Имбер - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
София Имбер
© Photo : Macsi.org
В 2001 году в ее жизни происходит "одно из самых болезненных событий" – президент Венесуэлы Уго Чавес в своем телевизионном выступлении увольняет ее с поста директора Музея современного искусства.
© Photo : Macsi.orgСофия Имбер
София Имбер - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
София Имбер
© Photo : Macsi.org
Чавес утверждал, что музей принадлежит Венесуэле, поэтому он вершит "культурную революцию" и открывает его двери массам.

"Я посвятила Венесуэле всю свою жизнь, чтобы увидеть, как ее разрушают. Я управляла музеем, как если бы жила в демократической стране. Но диктаторы не любят свободу, а без свободы нет искусства", – заключила она.

© Photo : MACCSIСофия Имбер
София Имбер - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
София Имбер
© Photo : MACCSI
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