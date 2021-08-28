https://ru.sputnik.md/20210828/sofiya-imber-diktatory-ne-lyubyat-svobodu-44178225.html

София Имбер: диктаторы не любят свободу

София Имбер: диктаторы не любят свободу

В новом выпуске подкаста "Знай наших!" рассказываем о Софии Имбер, маленькой девочке из Сорок, превратившей гараж в венесуэльском Каракасе в Музей современного искусства.

2021-08-28T20:30+0300

2021-08-28T20:30+0300

2021-08-28T20:30+0300

радио

подкасты

знай наших!

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44178196_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_73f7aaf1b57bed3bca0bc7ef171fb05f.png

"Диктаторы не любят свободу". София Имбер: из Сорок в Венесуэлу "Диктаторы не любят свободу". София Имбер: из Сорок в Венесуэлу

Для Венесуэлы она стала иконой культуры, но в Молдове о ней почти никто не знает.Сеньора София Имбер – журналист, искусствовед, меценат и обладатель множества почетных наград и званий.В 1971 году она становится первой женщиной, которую Венесуэла награждает Национальной премией имени Симона Боливара в области журналистики.В 2001 году в ее жизни происходит "одно из самых болезненных событий" – президент Венесуэлы Уго Чавес в своем телевизионном выступлении увольняет ее с поста директора Музея современного искусства.Чавес утверждал, что музей принадлежит Венесуэле, поэтому он вершит "культурную революцию" и открывает его двери массам.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

подкасты, знай наших!