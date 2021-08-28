https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html

Стал известен календарь матчей "Шерифа" в Лиге чемпионов

Стал известен календарь матчей "Шерифа" в Лиге чемпионов

Полный календарь матчей "Шерифа" и всех клубов в Лиге чемпионов 2021-22.

2021-08-28T09:21+0300

2021-08-28T09:21+0300

2021-08-28T09:29+0300

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" будет принимать на домашнем стадионе донецкий "Шахтер". Игра состоится 15 сентября. Два следующих матча тираспольская команда сыграет на выезде с "Реалом" и "Интером", 28 сентября и 19 октября соответственно. Миланский "Интер" посетит домашний стадион "Шерифа" 3 ноября, мадридский "Реал" – 24 ноября. Последнюю игру группового этапа "Шериф" проведет против "Шахтера" на выезде 7 декабря.Тур 1Вторник, 14 сентябряСреда, 15 сентябряТур 2Вторник, 28 сентябряСреда, 29 сентябряТур 3Вторник, 19 октябряСреда, 20 октябряТур 4Вторник, 2 ноябряСреда, 3 ноябряТур 5Вторник, 23 ноябряСреда, 24 ноябряТур 6Вторник, 7 декабряСреда, 8 декабря

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фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол, календарь