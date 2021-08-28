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Стал известен календарь матчей "Шерифа" в Лиге чемпионов
09:21 28.08.2021 (обновлено: 09:29 28.08.2021)
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© Sputnik / Юлия СорокопудШериф - Алашкерт
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Опубликовано полное расписание группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2021/22. Впервые в истории в турнире участвует молдавский клуб.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" будет принимать на домашнем стадионе донецкий "Шахтер". Игра состоится 15 сентября. Два следующих матча тираспольская команда сыграет на выезде с "Реалом" и "Интером", 28 сентября и 19 октября соответственно.
Миланский "Интер" посетит домашний стадион "Шерифа" 3 ноября, мадридский "Реал" – 24 ноября.
Последнюю игру группового этапа "Шериф" проведет против "Шахтера" на выезде 7 декабря.
Тур 1
Вторник, 14 сентября
Группа E: "Барселона" — "Бавария", "Динамо" Киев — "Бенфика"
Группа F: "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед", "Вильяреал" — "Аталанта"
Группа G: "Севилья" — "Зальцбург", "Лилль" — "Вольфсбург"
Группа H: "Челси" — "Зенит", "Мальме" — "Ювентус"
Среда, 15 сентября
Группа A: "Манчестер Сити" — "Лейпциг" , "Брюгге" — "ПСЖ"
Группа B: "Атлетико" — "Порту", "Ливерпуль" — "Милан"
Группа C: "Бешикташ" — "Боруссия" Д, "Спортинг" — "Аякс"
Группа D: "Шериф" — "Шахтер", "Интер" — "Реал"
Тур 2
Вторник, 28 сентября
Группа A: "ПСЖ" — "Манчестер Сити", "Лейпциг" — "Брюгге"
Группа B: "Милан" — "Атлетико", "Порту" — "Ливерпуль"
Группа C: "Аякс" — "Бешикташ", "Боруссия" Д — "Спортинг"
Группа D: "Шахтер" — "Интер", "Реал" — "Шериф"
Среда, 29 сентября
Группа E: "Бавария" — "Динамо" Киев, "Бенфика" — "Барселона"
Группа F: "Аталанта" — "Янг Бойз", "Манчестер Юнайтед" — "Вильяреал"
Группа G: "Зальцбург" — "Лилль", "Вольфсбург" — "Севилья"
Группа H: "Зенит" — "Мальме", "Ювентус" — "Челси"
Тур 3
Вторник, 19 октября
Группа A: "Брюгге" — "Манчестер Сити", "ПСЖ" — "Лейпциг"
Группа B: "Атлетико" — "Ливерпуль", "Порту" — "Милан"
Группа C: "Бешикташ" — "Спортинг", "Аякс" — "Боруссия" Д
Группа D: "Шахтер" — "Реал", "Интер" — "Шериф"
Среда, 20 октября
Группа E: "Барселона" — "Динамо" Киев, "Бенфика" — "Бавария"
Группа F: "Янг Бойз" — "Вильяреал", "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта"
Группа G: "Зальцбург" — "Вольфсбург", "Лилль" — "Севилья"
Группа H: "Челси" — "Мальме", "Зенит" — "Ювентус"
26 августа, 21:24
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Тур 4
Вторник, 2 ноября
Группа E: "Динамо" Киев — "Барселона", "Бавария" — "Бенфика"
Группа F: "Вильяреал" — "Янг Бойз", "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед"
Группа G: "Вольфсбург" — "Зальцбург", "Севилья" — "Лилль"
Группа H: "Мальме" — "Челси", "Ювентус" — "Зенит"
Среда, 3 ноября
Группа A: "Манчестер Сити" — "Брюгге", "Лейпциг" — "ПСЖ"
Группа B: "Милан" — "Порту", "Ливерпуль" — "Атлетико"
Группа C: "Спортинг" — "Бешикташ", "Боруссия" Д — "Аякс"
Группа D: "Реал" — "Шахтер", "Шериф" — "Интер"
26 августа, 17:41
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Тур 5
Вторник, 23 ноября
Группа E: "Динамо" Киев — "Бавария", "Барселона" — "Бенфика"
Группа F: "Вильяреал" — "Манчестер Юнайтед", "Янг Бойз" — "Аталанта"
Группа G: "Севилья" — "Вольфсбург", "Лилль" — "Зальцбург"
Группа H: "Мальме" — "Зенит", "Челси" — "Ювентус"
Среда, 24 ноября
Группа A: "Манчестер Сити" — "ПСЖ", "Брюгге" — "Лейпциг"
Группа B: "Атлетико" — "Милан", "Ливерпуль" — "Порту"
Группа C: "Бешикташ" — "Аякс", "Спортинг" — "Боруссия" Д
Группа D: "Интер" — "Шахтер", "Шериф" — "Реал"
26 августа, 09:30
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Тур 6
Вторник, 7 декабря
Группа A: "ПСЖ" — "Брюгге", "Лейпциг" — "Манчестер Сити"
Группа B: "Порту" — "Атлетико", "Милан" — "Ливерпуль"
Группа C: "Боруссия" Д — "Бешикташ", "Аякс" — "Спортинг"
Группа D: "Реал" — "Интер", "Шахтер" — "Шериф"
Среда, 8 декабря
Группа E: "Бенфика" — "Динамо" Киев, "Бавария" — "Барселона"
Группа F: "Манчестер Юнайтед" — "Янг Бойз", "Аталанта" — "Вильяреал"
Группа G: "Зальцбург" — "Севилья", "Вольфсбург" — "Лилль"
Группа H: "Ювентус" — "Мальме", "Зенит" — "Челси".
19 августа, 11:19
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