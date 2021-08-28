https://ru.sputnik.md/20210828/uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-44308838.html

Успение Пресвятой Богородицы 2021: история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы 2021: история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы 2021 история и традиции праздника

2021-08-28T07:30+0300

2021-08-28T07:30+0300

2021-08-28T07:30+0300

православный календарь 2021

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Верующие на Успение Пресвятой Богородицы торжествуют победу вечной жизни над смертью.В православии Успение Пресвятой Богородицы — одно из двенадцати главных торжеств. Ему предшествует единственный пост, посвященный Божией Матери – Успенский.Божия Матерь — самое священное и почитаемое лицо после Спасителя, в честь Успения Пресвятой Богородицы воздвигнуты многочисленные храмы и монастыри по всему миру.О событиях, связанных с Успением Пресвятой Богородицы, известно благодаря Преданию Церкви.Успение Пресвятой БогородицыПосле вознесения Спасителя на небо Божия Матерь, согласно Церковному Преданию, жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна. Он заботился о ней, как самый нежный сын о родной матери.Богоматерь проводила дни и ночи в молитве, принимала всех, кто к ней приходил — исцеляла больных, утешала страждущих и заблудших.Она часто ходила молиться в Гефсиманский сад к Святому Гробу Господню. Однажды Ей явился Архангел Гавриил и преподнес светящуюся райскую ветвь — символ победы над смертью и тленом. Он сообщил, что ее земная жизнь окончится через три дня.Преисполнившись благодати, Божия Матерь стала готовиться к своей кончине.Когда настало время перейти Богородице из земной жизни в вечную, по ее молитве все апостолы из числа двенадцати и семидесяти, проповедовавшие в разных концах мира Евангелие, чудесным образом собрались у одра, на котором возлежала Божия Матерь.Сам Спаситель, когда настал час Успения Богородицы, сошел к ней в окружении ангелов, чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая Дева без всякого телесного страдания предала в руки Своего Сына и Бога душу и тотчас раздалось ангельское пение.Апостолы, оплакав разлуку с Божией Матерью, погребли тело, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.Фома, опоздавший на погребение Богородицы, попросил открыть пещеру, чтобы поклониться ее праху, но тела Божией Матери не обнаружил. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.Вечером того дня Божия Матерь явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами — во все дни". Апостолы так обрадовались, что подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя (часть Господа), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"Так возник чин возношения Панагии (в переводе с греческого Всесвятая) части хлеба в честь Богородицы. В монастырях эта традиция сохранилась по сей день.Существует много версий о том, сколько было лет на момент успения Богородице. Наиболее вероятно, что Божия Матерь скончалась примерно в 57 году от Рождества Христова, прожив около 72 лет.История праздникаПраздник Успения Пресвятой Богородицы восходит к первым векам христианства – о нем упоминают в своих сочинениях блаженный Иероним и Григорий, епископ Турский.В Византии Успение Пресвятой Богородицы праздновали повсеместно в IV веке. Общецерковным праздник стал с 595 года, когда византийский император Маврикий одержал победу над персами в день Успения Пресвятой Богородицы.Праздник установили для прославления Богородицы и Ее успения, а также с целью обличить еретиков, посягавших на ее достоинство, которые отрицали человеческую природу Пресвятой Девы, и соответственно, Ее телесную кончину.В православии Успение Пресвятой Богородицы входит в число важных праздников — у него один день предпразднества и несколько попразднеств. Это последний праздник православного церковного года – он завершается 13 сентября по новому стилю.Традиции в православииВ православных храмах в канун Успения, по традиции, совершают всенощное бдение – торжественное богослужение, объединяющее великую вечерню и утреню.В день Успения во время службы, по традиции, вспоминают жизнь, деяния и кончину Божией Матери — духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы, читает над ней молитвы, а затем обносит ее вокруг храма.Определенных традиций придерживались в старину и в народе. Так, например, ходить в старой или же неудобной, натирающей обуви нельзя было в праздник Успения Пресвятой Богородицы, иначе жизнь будет полна проблем и трудностей в дальнейшем.По традиции, нельзя было ходить в этот день босиком – это приводило к болезням. А вот работать в праздник даже было нужно, чтобы закончить все уже ранее начатые дела.К Успению Пресвятой Богородицы старались завершить жатву. Последний сноп "дожинку", по традиции, наряжали в сарафан, затем с песнями его несли в деревню и ставили под иконы.В праздник, по традиции, варили медовуху, отмечали жатвенными песнями и хороводами.Собирать ягоды, грибы, орехи, по традиции, ходили в лес после Успения. Заготовку на зиму хозяева начинали в конце августа, когда поспевали овощи.Девушки с Успения Пресвятой Богородицы начинали присматривать себе женихов. А сватов, по традиции, засылали через две недели после праздника.По традиции, на Успение принято идти в храм и святить хлеб нового урожая. Большим грехом считается издавна ронять даже крошку освященного хлеба на пол.Люди на Успение Пресвятой Богородицы не переедают и не злоупотребляют алкоголем. А 29 августа, на следующий день после Успения Богородицы, православные отмечали "Ореховый (Хлебный) Спас".Так в народе называют праздник Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.Спас называют Ореховым или Хлебным в честь традиции собирать в это время орехи и завершать жатву хлебов.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

https://ru.sputnik.md/20210814/uspenskij-post-chto-nelzya-delat-kak-pitatsya-43892587.html

https://ru.sputnik.md/20210308/Svyaschennik-znachenie-zhenschiny-v-Pravoslavnoy-tserkvi-kolossalno-33908305.html

https://ru.sputnik.md/20210617/tserkov-spasaet-grazhdan-moldovy-35135915.html

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