https://ru.sputnik.md/20210828/vrach-rasskazal-polezno-li-vino-pri-postkovidnom-sindrome-44317844.html

Врач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме

Врач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме

Врач рассказал, когда можно употреблять алкоголь, заразившись коронавирусом

2021-08-28T19:25+0300

2021-08-28T19:25+0300

2021-08-28T19:30+0300

коронавирус

заболевание

врач

последствия

вино

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2175/59/21755982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3bf9243286789ded7c6244b21e56906.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Такой точки зрения придерживается российский медик и телеведущий Александр Мясников, слова которого приводит "Ura.ru".Однако врач обратил внимание на то, что данный метод борьбы с постковидным "хвостом" не подходит непьющим людям.Также Мясников отметил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания. При этом, по словам медика, злоупотреблять спиртосодержащими напитками нельзя.В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости отметил, что нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями, встречающимися после коронавируса, но есть и другие осложнения без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании. О проблемах, по его словам, могут говорить наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия.Ранее вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом Sputnik заявлял, что алкоголь в небольших дозах, употребленный перед процедурой вакцинации, не навредит. "Если выпить полстаканчика хорошего молдавского вина, никакого вреда не будет. Если сильно напиваться, то, конечно, это скажется", – отмечал специалист.

https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html

https://ru.sputnik.md/20210808/postkovidnyy-sindrom-43715588.html

https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

заболевание, врач, последствия, вино, в мире, россия