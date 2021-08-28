https://ru.sputnik.md/20210828/vrach-rasskazal-polezno-li-vino-pri-postkovidnom-sindrome-44317844.html
Врач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме
Врач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме
Врач рассказал, когда можно употреблять алкоголь, заразившись коронавирусом
2021-08-28T19:25+0300
2021-08-28T19:25+0300
2021-08-28T19:30+0300
коронавирус
заболевание
врач
последствия
вино
в мире
россия
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Такой точки зрения придерживается российский медик и телеведущий Александр Мясников, слова которого приводит "Ura.ru".Однако врач обратил внимание на то, что данный метод борьбы с постковидным "хвостом" не подходит непьющим людям.Также Мясников отметил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания. При этом, по словам медика, злоупотреблять спиртосодержащими напитками нельзя.В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости отметил, что нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями, встречающимися после коронавируса, но есть и другие осложнения без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании. О проблемах, по его словам, могут говорить наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия.Ранее вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом Sputnik заявлял, что алкоголь в небольших дозах, употребленный перед процедурой вакцинации, не навредит. "Если выпить полстаканчика хорошего молдавского вина, никакого вреда не будет. Если сильно напиваться, то, конечно, это скажется", – отмечал специалист.
https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html
https://ru.sputnik.md/20210808/postkovidnyy-sindrom-43715588.html
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заболевание, врач, последствия, вино, в мире, россия
Врач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме
19:25 28.08.2021 (обновлено: 19:30 28.08.2021)
В красном вине содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, отметил российский медик.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik
. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Такой точки зрения придерживается российский медик и телеведущий Александр Мясников, слова которого приводит "Ura.ru"
.
"В этом случае (при наличии постинфекционных проблем — прим. ред.) может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", – объяснил специалист.
Однако врач обратил внимание на то, что данный метод борьбы с постковидным "хвостом" не подходит непьющим людям.
Также Мясников отметил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания. При этом, по словам медика, злоупотреблять спиртосодержащими напитками нельзя.
"Алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", – подчеркнул Мясников.
В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости
отметил, что нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями, встречающимися после коронавируса, но есть и другие осложнения без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании. О проблемах, по его словам, могут говорить наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия.
Ранее вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом Sputnik
заявлял, что алкоголь в небольших дозах, употребленный перед процедурой вакцинации, не навредит
. "Если выпить полстаканчика хорошего молдавского вина, никакого вреда не будет. Если сильно напиваться, то, конечно, это скажется", – отмечал специалист.