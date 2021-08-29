https://ru.sputnik.md/20210829/bayden-zasnul-44333971.html
Байдена заподозрили в том, что он заснул на встрече с премьером Израиля
Байдена заподозрили в том, что он заснул на встрече с премьером Израиля
Байдена заподозрили в том, что он заснул на встрече с премьером Израиля
2021-08-29T15:55+0300
2021-08-29T15:55+0300
2021-08-29T16:04+0300
в мире
сша
джо байден
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Президента США Джо Байдена заподозрили в том, что он уснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом.Пользователей Twitter удивило и насторожило необычное поведение Байдена на встрече. Некоторые даже решили, что президент США уснул прямо во время переговоров. Эту тему охотно подхватили оппоненты Байдена, благодаря чему видео быстро стало вирусным.Однако многие усомнились в выводах, сделанных противниками президента США. Они указали, что широко распространившееся видео манипулятивное и неполное. В доказательство они призвали посмотреть полную запись, где видно, что сразу после окончания речи Беннета Байден немедленно ответил на его слова.Тем не менее многие осудили поведение Байдена на встрече, а конгресмены-республиканцы даже потребовали отставки президента США с поста.Напомним, во время предвыборной кампании Трамп дал Байдену прозвище "Спящий Джо" из-за нескольких фейковых роликов, на которых тот якобы засыпает во время интервью. Также Трамп перед встречей Путина и Байдена пожелал американскому лидеру "не уснуть" на переговорах.
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в мире, сша, джо байден
Байдена заподозрили в том, что он заснул на встрече с премьером Израиля
15:55 29.08.2021 (обновлено: 16:04 29.08.2021)
Пользователи Сети отметили отсутствие реакции Джо Байдена на слова премьер-министра Израиля во время официальной встречи.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Президента США Джо Байдена заподозрили в том, что он уснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом.
Пользователей Twitter удивило и насторожило необычное поведение Байдена на встрече. Некоторые даже решили, что президент США уснул прямо во время переговоров. Эту тему охотно подхватили оппоненты Байдена, благодаря чему видео быстро стало вирусным.
Однако многие усомнились в выводах, сделанных противниками президента США. Они указали, что широко распространившееся видео манипулятивное и неполное. В доказательство они призвали посмотреть полную запись, где видно, что сразу после окончания речи Беннета Байден немедленно ответил на его слова.
Тем не менее многие осудили поведение Байдена на встрече, а конгресмены-республиканцы даже потребовали отставки президента США с поста.
Напомним, во время предвыборной кампании Трамп дал Байдену прозвище "Спящий Джо" из-за нескольких фейковых роликов, на которых тот якобы засыпает во время интервью. Также Трамп перед встречей Путина и Байдена пожелал американскому лидеру "не уснуть" на переговорах.