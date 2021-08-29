https://ru.sputnik.md/20210829/beneresku-v-chem-nuzhdayutsya-deti-siroty-moldovy-44226872.html
Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы
Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы
Парламентский адвокат по правам ребенка рассказала, как чувствуют себя сегодня молдавские дети-сироты, что было сделано нового и к каким стандартам стремятся современные государственные учреждения.
2021-08-29T08:00+0300
2021-08-29T08:00+0300
2021-08-29T08:00+0300
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Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы
Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы
Современное молдавское государство выработало очень хорошую стратегию, в результате число детей-сирот снизилось с 20 тысяч до 1200, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова парламентский адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.По словам Бэнэреску, родители не являются медиками, врачами или реабилитологами, поэтому политика государства направлена на то, чтобы детей с серьезными проблемами со здоровьем оставлять в специальных государственных учреждениях. Такие госучреждения не являются типовыми, сегодня они отвечают международным стандартам – группы по 6-7 детей, с ними работают специалисты в приближенных к семейной среде условиях.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, дети-сироты, условия
Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы
Парламентский адвокат по правам ребенка рассказала, как чувствуют себя сегодня молдавские дети-сироты, что было сделано нового и к каким стандартам стремятся современные государственные учреждения.
Современное молдавское государство выработало очень хорошую стратегию, в результате число детей-сирот снизилось с 20 тысяч до 1200, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова
парламентский адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.
"Речь идет о детях с серьезными проблемами здоровья, зависящих от постоянного медицинского сопровождения, которое невозможно оказать в домашних условиях", – говорит эксперт.
По словам Бэнэреску, родители не являются медиками, врачами или реабилитологами, поэтому политика государства направлена на то, чтобы детей с серьезными проблемами со здоровьем оставлять в специальных государственных учреждениях. Такие госучреждения не являются типовыми, сегодня они отвечают международным стандартам – группы по 6-7 детей, с ними работают специалисты в приближенных к семейной среде условиях.
"Другой формой защиты детей без родителей является попечительство, опекунство и помещение ребенка в биологически расширенную семью, где есть мама, папа, братья и сестры. Когда такой возможности нет, ребенка определяют в специальный центр, где работают профессиональные родители. Обычно они берут на воспитание от трех до семи детей, и дети уже растут в условиях, приближенных к семейным", – заключила собеседница.