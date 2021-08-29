https://ru.sputnik.md/20210829/beneresku-v-chem-nuzhdayutsya-deti-siroty-moldovy-44226872.html

Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы

Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы

Парламентский адвокат по правам ребенка рассказала, как чувствуют себя сегодня молдавские дети-сироты, что было сделано нового и к каким стандартам стремятся современные государственные учреждения.

2021-08-29T08:00+0300

2021-08-29T08:00+0300

2021-08-29T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

в молдове

дети-сироты

условия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44324497_4:0:1024:574_1920x0_80_0_0_e313925cea999b87fcd68a59e199a64e.jpg

Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы

Современное молдавское государство выработало очень хорошую стратегию, в результате число детей-сирот снизилось с 20 тысяч до 1200, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова парламентский адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.По словам Бэнэреску, родители не являются медиками, врачами или реабилитологами, поэтому политика государства направлена на то, чтобы детей с серьезными проблемами со здоровьем оставлять в специальных государственных учреждениях. Такие госучреждения не являются типовыми, сегодня они отвечают международным стандартам – группы по 6-7 детей, с ними работают специалисты в приближенных к семейной среде условиях.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, дети-сироты, условия