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В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся
В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся
Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. 29.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-29T11:33+0300
2021-08-29T11:33+0300
2021-08-29T11:45+0300
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Ранним утром 29 августа в автомобильной аварии близ села Пыржота Рышканского района погиб сотрудник Пограничной полиции РМ. Тридцатипятилетний Серджиу Споялэ служил на участке "Костешты" регионального управления NORD.В ведомстве рассказали, что врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми."Полиция расследует обстоятельства гибели нашего коллеги. Мы соболезнуем его семье и молимся, чтобы Господь дал ей сил пережить эту страшную трагедию", – заявили в пограничном ведомстве РМ.У Серджиу Споялэ остались супруга и двое несовершеннолетних детей.
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дтп, рышканы
В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся
11:33 29.08.2021 (обновлено: 11:45 29.08.2021)
Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Ранним утром 29 августа в автомобильной аварии близ села Пыржота Рышканского района погиб сотрудник Пограничной полиции РМ.
Тридцатипятилетний Серджиу Споялэ служил на участке "Костешты" регионального управления NORD.
"Наш сотрудник ехал на службу, когда около 05.40 утра его личный Ford Mondeo ударил Renault Megane, водитель которого бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Серджиу Споялэ был доставлен в больницу Рышкан", – сообщил официальный интернет-ресурс Пограничной полиции Молдовы.
В ведомстве рассказали, что врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми.
"Полиция расследует обстоятельства гибели нашего коллеги. Мы соболезнуем его семье и молимся, чтобы Господь дал ей сил пережить эту страшную трагедию", – заявили в пограничном ведомстве РМ.
У Серджиу Споялэ остались супруга и двое несовершеннолетних детей.