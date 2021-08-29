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В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся
В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся
Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. 29.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-29T11:33+0300
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Ранним утром 29 августа в автомобильной аварии близ села Пыржота Рышканского района погиб сотрудник Пограничной полиции РМ. Тридцатипятилетний Серджиу Споялэ служил на участке "Костешты" регионального управления NORD.В ведомстве рассказали, что врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми."Полиция расследует обстоятельства гибели нашего коллеги. Мы соболезнуем его семье и молимся, чтобы Господь дал ей сил пережить эту страшную трагедию", – заявили в пограничном ведомстве РМ.У Серджиу Споялэ остались супруга и двое несовершеннолетних детей.
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дтп, рышканы

В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся

11:33 29.08.2021 (обновлено: 11:45 29.08.2021)
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© Sputnik / Anatolii KiriakAcces interzis - Poliția
Acces interzis - Poliția - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Ранним утром 29 августа в автомобильной аварии близ села Пыржота Рышканского района погиб сотрудник Пограничной полиции РМ.
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăUn polițist de frontieră a murit într-un cumplit accident în raionul Râșcani
Un polițist de frontieră a murit într-un cumplit accident în raionul Râșcani - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Un polițist de frontieră a murit într-un cumplit accident în raionul Râșcani
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Тридцатипятилетний Серджиу Споялэ служил на участке "Костешты" регионального управления NORD.

"Наш сотрудник ехал на службу, когда около 05.40 утра его личный Ford Mondeo ударил Renault Megane, водитель которого бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Серджиу Споялэ был доставлен в больницу Рышкан", – сообщил официальный интернет-ресурс Пограничной полиции Молдовы.

В ведомстве рассказали, что врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми.
"Полиция расследует обстоятельства гибели нашего коллеги. Мы соболезнуем его семье и молимся, чтобы Господь дал ей сил пережить эту страшную трагедию", – заявили в пограничном ведомстве РМ.
У Серджиу Споялэ остались супруга и двое несовершеннолетних детей.
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