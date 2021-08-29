https://ru.sputnik.md/20210829/dtp-ofitser-pogranichnoy-politsii-44330485.html

В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся

В ДТП погиб офицер Пограничной полиции Молдовы, виновник аварии скрылся

Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. 29.08.2021, Sputnik Молдова

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общество

дтп

рышканы

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Ранним утром 29 августа в автомобильной аварии близ села Пыржота Рышканского района погиб сотрудник Пограничной полиции РМ. Тридцатипятилетний Серджиу Споялэ служил на участке "Костешты" регионального управления NORD.В ведомстве рассказали, что врачи несколько часов боролись за жизнь молодого офицера, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми."Полиция расследует обстоятельства гибели нашего коллеги. Мы соболезнуем его семье и молимся, чтобы Господь дал ей сил пережить эту страшную трагедию", – заявили в пограничном ведомстве РМ.У Серджиу Споялэ остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

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2021

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дтп, рышканы