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В Кабуле вновь прогремел взрыв
В Кабуле вновь прогремел взрыв
В Кабуле вновь прогремел взрыв
2021-08-29T16:25+0300
2021-08-29T16:48+0300
взрыв
афганистан
кабул
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Очередной мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. По последним данным, инцидент произошел вновь в районе кабульского аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар по жилому дому. По сообщениям местных телеканалов, при взрыве погиб один ребенок, также три человека пострадали.О том, что около аэропорта Кабула есть "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта, посольство США в Афганистане сообщило утром в воскресенье. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта", немедленно покинуть район.Аэропорт Кабула в данный момент контролируется американскими войсками, здесь идет эвакуация граждан США, а также афганцев из групп риска.Напомним, в четверг возле кабульского аэропорта прогремело несколько взрывов. Тогда погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.
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взрыв, афганистан, кабул

В Кабуле вновь прогремел взрыв

16:25 29.08.2021 (обновлено: 16:48 29.08.2021)
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© Photo : Telegram / Police frequencyEXPLOZIE mare la aeroportul Kabul – victime
EXPLOZIE mare la aeroportul Kabul – victime - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Photo : Telegram / Police frequency
Местные СМИ сообщают о как минимум одном погибшем и трех раненых.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Очередной мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. По последним данным, инцидент произошел вновь в районе кабульского аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.
По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар по жилому дому. По сообщениям местных телеканалов, при взрыве погиб один ребенок, также три человека пострадали.
О том, что около аэропорта Кабула есть "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта, посольство США в Афганистане сообщило утром в воскресенье. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта", немедленно покинуть район.
Аэропорт Кабула в данный момент контролируется американскими войсками, здесь идет эвакуация граждан США, а также афганцев из групп риска.
Напомним, в четверг возле кабульского аэропорта прогремело несколько взрывов. Тогда погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.
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