https://ru.sputnik.md/20210829/kabul-zona-bezopasnosti-44329878.html

Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН

Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН

Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН

2021-08-29T10:25+0300

2021-08-29T10:25+0300

2021-08-29T10:31+0300

в мире

оон

афганистан

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН создать "зону безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Сообщается, что ранее источник в ООН заявил агентству, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постпредами постоянных членов СБ ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям".

https://ru.sputnik.md/20210824/pribyli-vstrechayte-kuda-dobralis-bezhentsy-iz-afganistana-44183664.html

афганистан

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