https://ru.sputnik.md/20210829/kabul-zona-bezopasnosti-44329878.html
Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
2021-08-29T10:25+0300
2021-08-29T10:25+0300
2021-08-29T10:31+0300
в мире
оон
афганистан
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1a/33385677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd8812fbf6f784e0cfa218c1db60637c.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН создать "зону безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Сообщается, что ранее источник в ООН заявил агентству, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постпредами постоянных членов СБ ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям".
https://ru.sputnik.md/20210824/pribyli-vstrechayte-kuda-dobralis-bezhentsy-iz-afganistana-44183664.html
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1a/33385677_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_df4263393dcf37a16d366708676100f2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, оон, афганистан, эммануэль макрон
Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
10:25 29.08.2021 (обновлено: 10:31 29.08.2021)
По словам французского президента, Париж и Лондон предложат в ООН создать зону безопасности в Кабуле.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН создать "зону безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Сообщается, что ранее источник в ООН заявил агентству, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постпредами постоянных членов СБ ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.
По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям".