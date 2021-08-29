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Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН
2021-08-29T10:25+0300
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН создать "зону безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Сообщается, что ранее источник в ООН заявил агентству, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постпредами постоянных членов СБ ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям".
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в мире, оон, афганистан, эммануэль макрон

Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН

10:25 29.08.2021 (обновлено: 10:31 29.08.2021)
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© AP Photo / Francois MoriЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Francois Mori
По словам французского президента, Париж и Лондон предложат в ООН создать зону безопасности в Кабуле.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН создать "зону безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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Сообщается, что ранее источник в ООН заявил агентству, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постпредами постоянных членов СБ ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.
По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям".
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