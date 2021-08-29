https://ru.sputnik.md/20210829/kiku-povyshenie-pensii-zaym-bomba-44325906.html
Кику: повышение пенсии за счет займов – бомба замедленного действия
Кику: повышение пенсии за счет займов – бомба замедленного действия
Бывший премьер Ион Кику считает, что повышение пенсий за счет займов – бомба замедленного действия.
2021-08-29T07:30+0300
2021-08-29T07:30+0300
2021-08-29T07:30+0300
пенсии
экономика
в молдове
госдолг
бюджет
ион кику
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Повышение минимальной пенсии за счет заемных средств может привести к краху, и Республика Молдова не сможет в дальнейшем брать кредиты. Об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику в студии Sputnik Молдова."Я был в недоумении, когда услышал, что правительство возьмет взаймы деньги на повышение пенсий. Когда пообещали увеличить минимальную пенсию до 2000 леев, не думаю, что они знали, сколько это стоит. Может, и сегодня не знают. Это стоит 2,8 миллиарда леев в год. Когда вы заявляете, что будете занимать деньги для выплаты пенсии, это означает, что вы закладываете бомбу замедленного действия в основу финансовой и бюджетной системы, которая очень быстро взорвется. 2,8 миллиарда стоит в этом году, столько же — в следующем, то есть каждый год нужно брать заем, а деньги, взятые в долг для немедленного потребления, являются самой большой проблемой", – сказал Кику.Бывший премьер-министр отметил, что если государство будет занимать деньги для оплаты текущих расходов, то Молдова рискует очень быстро достичь 60-процентного порога, когда стране больше не будут выдавать кредиты.Он считает, что вся финансовая помощь, которая поступит в ближайшее время, должна быть направлена на инвестиции.В то же время бывший премьер предостерег новую власть от необдуманных шагов, которые могут вывести из равновесия всю систему."Я бы посоветовал им найти возможность до следующего года оказать финансовую поддержку 650-660 тысячам пенсионеров, получающим пенсию менее 3000-4000 леев. Установить 13-ю пенсию для категорий пенсионеров или получателей социальных пособий с ограниченными доходами. Это решение лучше, чем то, что они предлагают, и оно не обременяет бюджет на годы вперед", – отметил Кику.
https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html
https://ru.sputnik.md/20210820/churya-dlya-povysheniya-pensiy-pas-nuzhdaetsya-vo-vnutrennikh-finansakh-a-ikh-net-44038245.html
https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html
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пенсии, в молдове, госдолг, бюджет, ион кику
Кику: повышение пенсии за счет займов – бомба замедленного действия
Бывший премьер-министр Ион Кику прокомментировал в студии Sputnik Moldova решение нового правительства увеличить минимальную пенсию до 2000 леев за счет внешних кредитов.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik.
Повышение минимальной пенсии за счет заемных средств может привести к краху, и Республика Молдова не сможет в дальнейшем брать кредиты. Об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику в студии Sputnik Молдова
.
"Я был в недоумении, когда услышал, что правительство возьмет взаймы деньги на повышение пенсий. Когда пообещали увеличить минимальную пенсию до 2000 леев, не думаю, что они знали, сколько это стоит. Может, и сегодня не знают. Это стоит 2,8 миллиарда леев в год. Когда вы заявляете, что будете занимать деньги для выплаты пенсии, это означает, что вы закладываете бомбу замедленного действия в основу финансовой и бюджетной системы, которая очень быстро взорвется. 2,8 миллиарда стоит в этом году, столько же — в следующем, то есть каждый год нужно брать заем, а деньги, взятые в долг для немедленного потребления, являются самой большой проблемой", – сказал Кику.
Бывший премьер-министр отметил, что если государство будет занимать деньги для оплаты текущих расходов, то Молдова рискует очень быстро достичь 60-процентного порога, когда стране больше не будут выдавать кредиты.
"Если они продолжат заниматься популизмом, бессмысленной политикой, то мы рискуем очень быстро достичь доли государственного долга в 60% от ВВП, после которой практически невозможно обслуживать этот долг. То есть больше невозможно будет брать заем для строительства дорог, водопроводов, инфраструктуры", – пояснил Кику.
Он считает, что вся финансовая помощь, которая поступит в ближайшее время, должна быть направлена на инвестиции.
"И это сразу, уже через год, даст результат, позволит получить больше денег в бюджет, в том числе на повышение зарплат и пенсий", – добавил Кику.
В то же время бывший премьер предостерег новую власть от необдуманных шагов, которые могут вывести из равновесия всю систему.
"Я бы посоветовал им найти возможность до следующего года оказать финансовую поддержку 650-660 тысячам пенсионеров, получающим пенсию менее 3000-4000 леев. Установить 13-ю пенсию для категорий пенсионеров или получателей социальных пособий с ограниченными доходами. Это решение лучше, чем то, что они предлагают, и оно не обременяет бюджет на годы вперед", – отметил Кику.