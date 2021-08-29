https://ru.sputnik.md/20210829/kiku-povyshenie-pensii-zaym-bomba-44325906.html

Кику: повышение пенсии за счет займов – бомба замедленного действия

Кику: повышение пенсии за счет займов – бомба замедленного действия

Бывший премьер Ион Кику считает, что повышение пенсий за счет займов – бомба замедленного действия.

2021-08-29T07:30+0300

2021-08-29T07:30+0300

2021-08-29T07:30+0300

пенсии

экономика

в молдове

госдолг

бюджет

ион кику

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Повышение минимальной пенсии за счет заемных средств может привести к краху, и Республика Молдова не сможет в дальнейшем брать кредиты. Об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику в студии Sputnik Молдова."Я был в недоумении, когда услышал, что правительство возьмет взаймы деньги на повышение пенсий. Когда пообещали увеличить минимальную пенсию до 2000 леев, не думаю, что они знали, сколько это стоит. Может, и сегодня не знают. Это стоит 2,8 миллиарда леев в год. Когда вы заявляете, что будете занимать деньги для выплаты пенсии, это означает, что вы закладываете бомбу замедленного действия в основу финансовой и бюджетной системы, которая очень быстро взорвется. 2,8 миллиарда стоит в этом году, столько же — в следующем, то есть каждый год нужно брать заем, а деньги, взятые в долг для немедленного потребления, являются самой большой проблемой", – сказал Кику.Бывший премьер-министр отметил, что если государство будет занимать деньги для оплаты текущих расходов, то Молдова рискует очень быстро достичь 60-процентного порога, когда стране больше не будут выдавать кредиты.Он считает, что вся финансовая помощь, которая поступит в ближайшее время, должна быть направлена ​​на инвестиции.В то же время бывший премьер предостерег новую власть от необдуманных шагов, которые могут вывести из равновесия всю систему."Я бы посоветовал им найти возможность до следующего года оказать финансовую поддержку 650-660 тысячам пенсионеров, получающим пенсию менее 3000-4000 леев. Установить 13-ю пенсию для категорий пенсионеров или получателей социальных пособий с ограниченными доходами. Это решение лучше, чем то, что они предлагают, и оно не обременяет бюджет на годы вперед", – отметил Кику.

https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html

https://ru.sputnik.md/20210820/churya-dlya-povysheniya-pensiy-pas-nuzhdaetsya-vo-vnutrennikh-finansakh-a-ikh-net-44038245.html

https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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пенсии, в молдове, госдолг, бюджет, ион кику