https://ru.sputnik.md/20210829/kishinev-natskomissia-44332912.html
Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению
Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению
Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению
2021-08-29T14:31+0300
2021-08-29T14:31+0300
2021-08-29T14:32+0300
коронавирус
кишинев
учителя
ион чебан
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. В воскресенье, 29 августа, мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил сделанные им накануне заявления и в очередной раз отметил, что решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории столицы. Слова эти прозвучали в ходе проведенной Чебаном прямой трансляции в социальной сети.Он особо подчеркнул, что с первого сентября учителя и персонал столичных учебных заведений не будут каждые две недели платить из собственного кармана за тесты на коронавирус. Столичный примар также выступил со специальным посланием к молдавским учителям. Чебан считает, что сегодня в стране нарушается их право на свободный выбор. "С большим сожалением я говорю: мне грустно за учителей в стране и мне жаль, что я не могу вам помочь. Я по-прежнему считаю, что ваши основные права, ваши личные права на свободный выбор нарушаются. Если вы получите за это выговоры и санкции – вы можете подать на них в суд, вы его обязательно выиграете", – утверждает Чебан.Напомним, в субботу мэр Кишинева упрекнул центральные власти в неспособности найти деньги на проведение тестов для учителей и сотрудников вспомогательного персонала в школах, несмотря на немалые траты на празднование Дня независимости."Мой месседж властям: пересмотрите свое решение. Обеспечьте учителей тестами, как это делается в Румынии и в других странах. Поскольку у вас есть деньги на празднества, другие вещи, обеспечьте и учителей", – обратился к властям примар.В Минздраве Чебану ответили, что решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязательны для всех, мэрии могли бы профинансировать тестирование учителей, а те, кто откажутся исполнять решения центральных властей, будут нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах.Кроме того, депутат от PAS Раду Мариан назвал заявление Чебана "жалким популизмом" и заявил, что они "направлены против собственных граждан".
https://ru.sputnik.md/20210828/primar-kishineva-otkazalsya-ispolnyat-reshenie-ob-obyazatelnom-testirovanii-uchiteley-44315981.html
https://ru.sputnik.md/20210828/minzdrav-otvetil-chebanu-ni-odna-meriya-ne-mozhet-otmenit-testy-dlya-uchiteley-44323384.html
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кишинев, учителя, ион чебан
Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению
14:31 29.08.2021 (обновлено: 14:32 29.08.2021)
Генеральный примар подчеркивает: учителя и персонал столичных учебных заведений не будут платить из собственного кармана за тесты на коронавирус.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. В воскресенье, 29 августа, мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил сделанные им накануне заявления и в очередной раз отметил, что решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории столицы. Слова эти прозвучали в ходе проведенной Чебаном прямой трансляции в социальной сети.
"Мы вчера услышали заявления о том, что мэрия должна беспрекословно подчиняться решения Национальной комиссии. Я с этим категорически не согласен. В стране в данный момент нет чрезвычайного положения, и в соответствии с полномочиями, предоставленными территориальным структурам, Комиссия по общественному здравоохранению Кишинева может самостоятельно принимать решения, опираясь на текущие эпидемиологические показатели", – сказал Чебан.
Он особо подчеркнул, что с первого сентября учителя и персонал столичных учебных заведений не будут каждые две недели платить из собственного кармана за тесты на коронавирус.
Столичный примар также выступил со специальным посланием к молдавским учителям. Чебан считает, что сегодня в стране нарушается их право на свободный выбор.
"С большим сожалением я говорю: мне грустно за учителей в стране и мне жаль, что я не могу вам помочь. Я по-прежнему считаю, что ваши основные права, ваши личные права на свободный выбор нарушаются. Если вы получите за это выговоры и санкции – вы можете подать на них в суд, вы его обязательно выиграете", – утверждает Чебан.
Напомним, в субботу мэр Кишинева упрекнул центральные власти в неспособности найти деньги на проведение тестов для учителей и сотрудников вспомогательного персонала в школах, несмотря на немалые траты на празднование Дня независимости.
"Мой месседж властям: пересмотрите свое решение. Обеспечьте учителей тестами, как это делается в Румынии и в других странах. Поскольку у вас есть деньги на празднества, другие вещи, обеспечьте и учителей", – обратился к властям примар.
В Минздраве Чебану ответили, что решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязательны для всех, мэрии могли бы профинансировать тестирование учителей, а те, кто откажутся исполнять решения центральных властей, будут нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах.
Кроме того, депутат от PAS Раду Мариан назвал заявление Чебана "жалким популизмом" и заявил, что они "направлены против собственных граждан".