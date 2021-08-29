https://ru.sputnik.md/20210829/kishinev-natskomissia-44332912.html

Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению

Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению

Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению

2021-08-29T14:31+0300

2021-08-29T14:31+0300

2021-08-29T14:32+0300

коронавирус

кишинев

учителя

ион чебан

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. В воскресенье, 29 августа, мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил сделанные им накануне заявления и в очередной раз отметил, что решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) об обязательном тестировании невакцинированных учителей не будет действовать на территории столицы. Слова эти прозвучали в ходе проведенной Чебаном прямой трансляции в социальной сети.Он особо подчеркнул, что с первого сентября учителя и персонал столичных учебных заведений не будут каждые две недели платить из собственного кармана за тесты на коронавирус. Столичный примар также выступил со специальным посланием к молдавским учителям. Чебан считает, что сегодня в стране нарушается их право на свободный выбор. "С большим сожалением я говорю: мне грустно за учителей в стране и мне жаль, что я не могу вам помочь. Я по-прежнему считаю, что ваши основные права, ваши личные права на свободный выбор нарушаются. Если вы получите за это выговоры и санкции – вы можете подать на них в суд, вы его обязательно выиграете", – утверждает Чебан.Напомним, в субботу мэр Кишинева упрекнул центральные власти в неспособности найти деньги на проведение тестов для учителей и сотрудников вспомогательного персонала в школах, несмотря на немалые траты на празднование Дня независимости."Мой месседж властям: пересмотрите свое решение. Обеспечьте учителей тестами, как это делается в Румынии и в других странах. Поскольку у вас есть деньги на празднества, другие вещи, обеспечьте и учителей", – обратился к властям примар.В Минздраве Чебану ответили, что решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязательны для всех, мэрии могли бы профинансировать тестирование учителей, а те, кто откажутся исполнять решения центральных властей, будут нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах.Кроме того, депутат от PAS Раду Мариан назвал заявление Чебана "жалким популизмом" и заявил, что они "направлены против собственных граждан".

https://ru.sputnik.md/20210828/primar-kishineva-otkazalsya-ispolnyat-reshenie-ob-obyazatelnom-testirovanii-uchiteley-44315981.html

https://ru.sputnik.md/20210828/minzdrav-otvetil-chebanu-ni-odna-meriya-ne-mozhet-otmenit-testy-dlya-uchiteley-44323384.html

кишинев

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кишинев, учителя, ион чебан