https://ru.sputnik.md/20210829/kitay-protest-ssha-44337028.html

Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19

Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19

Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19

2021-08-29T19:33+0300

2021-08-29T19:33+0300

2021-08-29T19:47+0300

коронавирус

сша

китай

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Китай выразил решительный протест США из-за публикации американскими спецслужбами доклада о происхождении COVID-19. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ван И также призвал Вашингтон прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19. Он подчеркнул, что политизация этой проблемы – это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией", чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения".Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.

https://ru.sputnik.md/20210709/uchenye-koronavirus-laboratoria-ukhan-35431242.html

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