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Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19
Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19
Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19
2021-08-29T19:33+0300
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Китай выразил решительный протест США из-за публикации американскими спецслужбами доклада о происхождении COVID-19. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ван И также призвал Вашингтон прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19. Он подчеркнул, что политизация этой проблемы – это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией", чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения".Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.
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Китай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19

19:33 29.08.2021 (обновлено: 19:47 29.08.2021)
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© AP Photo / Mu Yu/XinhuaКитайский медработник с пробирками в лаборатории
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
МИД Китая выразил протест госсекретарю США и призвал американскую сторону не политизировать вопрос о происхождении COVID-19.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Китай выразил решительный протест США из-за публикации американскими спецслужбами доклада о происхождении COVID-19. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Китай выражает решительный протест в связи с недавней публикацией состряпанного американскими спецслужбами так называемого отчета о расследовании происхождения коронавируса", – цитирует РИА Новости заявление Ван И, размещенное на официальном сайте МИД КНР.

Ван И также призвал Вашингтон прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19. Он подчеркнул, что политизация этой проблемы – это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией", чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения".
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Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.
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