https://ru.sputnik.md/20210829/konteynerovoz-suetskiy-kanal-44329452.html

Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал

Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал

Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал

2021-08-29T09:57+0300

2021-08-29T09:57+0300

2021-08-29T10:24+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал. Об этом сообщила в субботу администрация канала."Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", – цитирует РИА Новости пресс-релиз руководства канала.Сообщается, что длина судна – 400 метров, ширина – 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте этого года заблокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней.Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода."Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

https://ru.sputnik.md/20210325/Foto-kak-odin-Ever-Given-Suetskiy-kanal-perekryl-34124160.html

https://ru.sputnik.md/20210402/uglublyat-ili-rasshiryat-kak-izmenyat-suezkiy-kanal-34231828.html

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в мире