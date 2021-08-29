Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210829/konteynerovoz-suetskiy-kanal-44329452.html
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
2021-08-29T09:57+0300
2021-08-29T10:24+0300
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34174202_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_18472825dee50f8ec4808c04fe7b8f9c.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал. Об этом сообщила в субботу администрация канала."Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", – цитирует РИА Новости пресс-релиз руководства канала.Сообщается, что длина судна – 400 метров, ширина – 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте этого года заблокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней.Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода."Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
https://ru.sputnik.md/20210325/Foto-kak-odin-Ever-Given-Suetskiy-kanal-perekryl-34124160.html
https://ru.sputnik.md/20210402/uglublyat-ili-rasshiryat-kak-izmenyat-suezkiy-kanal-34231828.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34174202_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3a7a90601347609c16f89be8ffda1797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал

09:57 29.08.2021 (обновлено: 10:24 29.08.2021)
93
© Sputnik / Mahmoud Ahmed / Перейти в фотобанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Mahmoud Ahmed
/
Перейти в фотобанк
Компания – владелец судна, перекрывшего в марте 2021-го движение по Суэцкому каналу, запустила новый контейнеровоз с рекордной грузоподъемностью.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал. Об этом сообщила в субботу администрация канала.
"Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", – цитирует РИА Новости пресс-релиз руководства канала.
Сообщается, что длина судна – 400 метров, ширина – 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале - Sputnik Молдова, 1920, 25.03.2021
Фото
Фото: как один Ever Given Суэцкий канал перекрыл
25 марта, 16:42
352
Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте этого года заблокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней.
Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода.
"Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
Севший на мел контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале - Sputnik Молдова, 1920, 02.04.2021
Углубить или расширить: как изменят Суэцкий канал
2 апреля, 18:57
186
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:57Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
09:31Где в Кишиневе 29 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией
08:30Мир за сутки: разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19
08:00Бэнэреску: в чем нуждаются дети-сироты Молдовы
07:30Кику: повышение пенсии за счет займов – бомба замедленного действия
07:00Самый точный прогноз погоды: чем порадует конец августа
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 августа
ВчераСофия Имбер: диктаторы не любят свободу
ВчераАндриан Мардаре занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
ВчераВрач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме
ВчераПремьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераМинздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей
ВчераНадоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу
ВчераРоссийский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ
ВчераРешение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены
ВчераБывший вице-премьер: что потеряла Молдова за 30 лет независимости
ВчераЭксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ
ВчераФальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ