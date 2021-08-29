https://ru.sputnik.md/20210829/konteynerovoz-suetskiy-kanal-44329452.html
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
2021-08-29T09:57+0300
2021-08-29T09:57+0300
2021-08-29T10:24+0300
в мире
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал. Об этом сообщила в субботу администрация канала."Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", – цитирует РИА Новости пресс-релиз руководства канала.Сообщается, что длина судна – 400 метров, ширина – 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте этого года заблокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней.Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода."Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
https://ru.sputnik.md/20210325/Foto-kak-odin-Ever-Given-Suetskiy-kanal-perekryl-34124160.html
https://ru.sputnik.md/20210402/uglublyat-ili-rasshiryat-kak-izmenyat-suezkiy-kanal-34231828.html
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в мире
Самый крупный контейнеровоз в мире впервые прошел Суэцкий канал
09:57 29.08.2021 (обновлено: 10:24 29.08.2021)
Компания – владелец судна, перекрывшего в марте 2021-го движение по Суэцкому каналу, запустила новый контейнеровоз с рекордной грузоподъемностью.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал. Об этом сообщила в субботу администрация канала.
"Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", – цитирует РИА Новости
пресс-релиз руководства канала.
Сообщается, что длина судна – 400 метров, ширина – 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.
Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте этого года заблокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней.
Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода.
"Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.