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Олимпиада и Паралимпиада в Токио-2020
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Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио
Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио
Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио
2021-08-29T12:28+0300
2021-08-29T12:53+0300
олимпиада и паралимпиада в токио-2020
дзюдо
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Молдавские дзюдоисты выступили на Паралимпийских играх в Токио.Олег Крецул, который представлял молдавскую сборную в соревновании по дзюдо в классе B3 в категории до 90 килограммов, не сумел пойти дальше 1/16 турнира, уступив в схватке спортсмену из Узбекистана Шурхату Бобоеву.Ион Басок, выступавший в классе B1 в категории до 100 килограммов победил в 1/16 соревнований казахстанца Ерлана Утепова и прошел в четвертьфинал, где уступил бразильцу Антонио да Сильве.Басок также получил возможность принять участие в утешительной схватке четвертьфинала, где его соперником стал россиянин Анатолий Шевченко. Бой прошел неудачно для нашего спортсмена, и далее в соревнования он не прошел, а оппонент Иона Басока в утешительных боях смог завоевать бронзовую медаль на Паралимпиаде-2020.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.
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дзюдо, спорт

Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио

12:28 29.08.2021 (обновлено: 12:53 29.08.2021)
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© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанкСалют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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В воскресенье в Токио прошли соревнования по дзюдо в рамках Паралимпиады-2020. Молдову на турнире представляли Ион Басок и Олег Крецул.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Молдавские дзюдоисты выступили на Паралимпийских играх в Токио.
Олег Крецул, который представлял молдавскую сборную в соревновании по дзюдо в классе B3 в категории до 90 килограммов, не сумел пойти дальше 1/16 турнира, уступив в схватке спортсмену из Узбекистана Шурхату Бобоеву.
Ион Басок, выступавший в классе B1 в категории до 100 килограммов победил в 1/16 соревнований казахстанца Ерлана Утепова и прошел в четвертьфинал, где уступил бразильцу Антонио да Сильве.
Басок также получил возможность принять участие в утешительной схватке четвертьфинала, где его соперником стал россиянин Анатолий Шевченко. Бой прошел неудачно для нашего спортсмена, и далее в соревнования он не прошел, а оппонент Иона Басока в утешительных боях смог завоевать бронзовую медаль на Паралимпиаде-2020.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.
© SputnikСоревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио
Соревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Соревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио
© Sputnik
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