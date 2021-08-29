https://ru.sputnik.md/20210829/moldavskie-dzyudoisty-tokio-44331582.html

Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио

Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио

Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио

2021-08-29T12:28+0300

2021-08-29T12:28+0300

2021-08-29T12:53+0300

олимпиада и паралимпиада в токио-2020

дзюдо

спорт

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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Молдавские дзюдоисты выступили на Паралимпийских играх в Токио.Олег Крецул, который представлял молдавскую сборную в соревновании по дзюдо в классе B3 в категории до 90 килограммов, не сумел пойти дальше 1/16 турнира, уступив в схватке спортсмену из Узбекистана Шурхату Бобоеву.Ион Басок, выступавший в классе B1 в категории до 100 килограммов победил в 1/16 соревнований казахстанца Ерлана Утепова и прошел в четвертьфинал, где уступил бразильцу Антонио да Сильве.Басок также получил возможность принять участие в утешительной схватке четвертьфинала, где его соперником стал россиянин Анатолий Шевченко. Бой прошел неудачно для нашего спортсмена, и далее в соревнования он не прошел, а оппонент Иона Басока в утешительных боях смог завоевать бронзовую медаль на Паралимпиаде-2020.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.

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дзюдо, спорт