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Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио
Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио
Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио
2021-08-29T16:58+0300
2021-08-29T17:10+0300
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Два молдавских атлета, выступавших в дисциплине пауэрлифтинга на Паралимпийских играх в Токио, заняли в финале восьмые места.Лариса Мариненкова, выступавшая в женской категории до 73 килограммов в своей лучшей попытке взяла вес 82 килограмма.Денис Раюл в состязаниях среди мужчин до 97 показал в финале свой лучший результат, равный 172 килограммам.В состязаниях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями нижних конечностей. Участники соревнуются в жиме штанги лежа. В каждой попытке атлет снимает штангу со стойки и фиксирует ее положение, после чего по сигналу судьи опускает штангу к груди, а затем вновь поднимает ее. Судейство осуществляют трое судей, в случае успешной попытки они поднимают белый флажок, в случае неудачи – красный. Попытка засчитывается как успешная и идет в зачет, если белый флаг подняли не менее двух судей. Каждый спортсмен выполняет три попытки, победа присуждается атлету, взявшему самый тяжелый вес. На токийских Играх мужчины и женщины соревнуются отдельно в десяти категориях.В паралимпийскую сборную Молдовы вошли шесть спортсменов.
https://ru.sputnik.md/20210829/moldavskie-dzyudoisty-tokio-44331582.html
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токио, молдова, спорт

Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио

16:58 29.08.2021 (обновлено: 17:10 29.08.2021)
207
© AFP 2021 / Philip FongЛоготип паралимпийских игр в Токио
Логотип паралимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / Philip Fong
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Два молдавских атлета, выступавших в дисциплине пауэрлифтинга на Паралимпийских играх в Токио, заняли в финале восьмые места.
Лариса Мариненкова, выступавшая в женской категории до 73 килограммов в своей лучшей попытке взяла вес 82 килограмма.
© Sputnik / Мирослав РотарьЛариса Мариненкова, Алина Полканова
Лариса Мариненкова, Алина Полканова - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Лариса Мариненкова, Алина Полканова
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Денис Раюл в состязаниях среди мужчин до 97 показал в финале свой лучший результат, равный 172 килограммам.
В состязаниях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями нижних конечностей. Участники соревнуются в жиме штанги лежа. В каждой попытке атлет снимает штангу со стойки и фиксирует ее положение, после чего по сигналу судьи опускает штангу к груди, а затем вновь поднимает ее. Судейство осуществляют трое судей, в случае успешной попытки они поднимают белый флажок, в случае неудачи – красный. Попытка засчитывается как успешная и идет в зачет, если белый флаг подняли не менее двух судей. Каждый спортсмен выполняет три попытки, победа присуждается атлету, взявшему самый тяжелый вес. На токийских Играх мужчины и женщины соревнуются отдельно в десяти категориях.
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Олимпиада и Паралимпиада в Токио-2020
Молдавские дзюдоисты закончили свои выступления на Паралимпиаде в Токио
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В паралимпийскую сборную Молдовы вошли шесть спортсменов.
© SputnikСоревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио (МОБ)
Соревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио (МОБ) - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Соревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио (МОБ)
© Sputnik
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