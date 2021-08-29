https://ru.sputnik.md/20210829/movdova-paralimpiada-tokio-44335014.html

Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио

Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио

Два молдавских пауэрлифтера заняли восьмые места на Паралимпиаде в Токио

2021-08-29T16:58+0300

2021-08-29T16:58+0300

2021-08-29T17:10+0300

олимпиада и паралимпиада в токио-2020

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Два молдавских атлета, выступавших в дисциплине пауэрлифтинга на Паралимпийских играх в Токио, заняли в финале восьмые места.Лариса Мариненкова, выступавшая в женской категории до 73 килограммов в своей лучшей попытке взяла вес 82 килограмма.Денис Раюл в состязаниях среди мужчин до 97 показал в финале свой лучший результат, равный 172 килограммам.В состязаниях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями нижних конечностей. Участники соревнуются в жиме штанги лежа. В каждой попытке атлет снимает штангу со стойки и фиксирует ее положение, после чего по сигналу судьи опускает штангу к груди, а затем вновь поднимает ее. Судейство осуществляют трое судей, в случае успешной попытки они поднимают белый флажок, в случае неудачи – красный. Попытка засчитывается как успешная и идет в зачет, если белый флаг подняли не менее двух судей. Каждый спортсмен выполняет три попытки, победа присуждается атлету, взявшему самый тяжелый вес. На токийских Играх мужчины и женщины соревнуются отдельно в десяти категориях.В паралимпийскую сборную Молдовы вошли шесть спортсменов.

https://ru.sputnik.md/20210829/moldavskie-dzyudoisty-tokio-44331582.html

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