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Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера
Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера
Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера
2021-08-29T18:22+0300
2021-08-29T18:37+0300
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Одесская таможня в воскресенье, 29 августа, опровергла сделанное днем ранее сообщение об отсрочке запрета на приднестровские номера.28 августа сообщалось, что Украина решила перенести запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября 2021 на 10 января 2022 года.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
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одесса, придестровье, автомобильные номера

Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера

18:22 29.08.2021 (обновлено: 18:37 29.08.2021)
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© Sputnik / Irina LeahovaНомерные знаки машин из Приднестровья. Архивное фото
Номерные знаки машин из Приднестровья. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Информация о переносе запрета на допуск к участию в международном движении транспортных средств из Приднестровского района Молдовы "была размещена по ошибке".
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Одесская таможня в воскресенье, 29 августа, опровергла сделанное днем ранее сообщение об отсрочке запрета на приднестровские номера.

"Информация о переносе запрета на допуск к участию в международном движении транспортных средств из Приднестровского района Молдовы, у которых нет номеров нейтрального образца, было размещено по ошибке", – говорится на официальной странице Одесской таможни в социальной сети.

28 августа сообщалось, что Украина решила перенести запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября 2021 на 10 января 2022 года.
Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
Автомобилисты Тирасполя - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
Общество
Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены
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