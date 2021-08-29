https://ru.sputnik.md/20210829/odesskaya-tamozhnya-44335820.html

Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера

Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера

Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера

2021-08-29T18:22+0300

2021-08-29T18:22+0300

2021-08-29T18:37+0300

общество

одесса

придестровье

автомобильные номера

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Одесская таможня в воскресенье, 29 августа, опровергла сделанное днем ранее сообщение об отсрочке запрета на приднестровские номера.28 августа сообщалось, что Украина решила перенести запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября 2021 на 10 января 2022 года.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.

https://ru.sputnik.md/20210828/prodlen-srok-zameny-pridnestrovskikh-avtomobilnykh-nomerov-na-neytralnye-44322650.html

одесса

придестровье

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одесса, придестровье, автомобильные номера