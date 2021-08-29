https://ru.sputnik.md/20210829/otnosheniya-moldova-rossia-44249184.html

Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией

Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией

Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией

2021-08-29T09:00+0300

2021-08-29T09:00+0300

2021-08-29T10:19+0300

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майя санду

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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной

Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной

Крылов: что Санду решила с Козаком Крылов: что Санду решила с Козаком

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении глава государства назвала Крым "аннексированным" и заявила о "грубом нарушении международного права".В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским саммитом. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Не мешало бы все взвеситьПочему Санду решила принять участие в саммите "Крымская платформа"? Какова цель главы государства? Было ли это решение принято командой президента Молдовы или на него повлияли внешние факторы? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Виталием Катанэ.По мнению эксперта, когда принимаются решения об участии в подобных мероприятиях, необходимо все хорошо взвесить. Аналитик полагает, что в дальнейшем нужно наблюдать степень вовлеченности молдавских властей, чтобы не навредить интересам республики.Недальновидная позицияПолитолог Борис Шаповалов в комментарии студии Sputnik Молдова проанализировал то, чем может обернуться для Молдовы участие президента Майи Санду в саммите "Крымская платформа" в Киеве.Он напомнил, что когда в Кишинев приезжал Дмитрий Козак, то говорилось о том, что необходимо принимать прагматические решения."К сожалению, молдавская сторона прагматические решения принимает однобоко... И не видит в отношениях между государствами улицу с двусторонним движением. Не понимаю, как после этого молдавское руководство опять сядет за стол переговоров с российской стороной", – считает эксперт.Как подчеркнул политолог, отношения между Россией и Украиной – дело лишь этих двух государств.По мнению собеседника, саммит "Крымская платформа" – антироссийская акция."Это действия, которые приведут к ухудшению отношений Российской Федерации, в том числе и с Молдовой", – заявил политолог.Он обратил внимание, что все крупные западные страны воздержались от участия в саммите "Крымская платформа" на высшем уровне, прислав на мероприятие министров или других чиновников. "Кто-то участвует от них, но не первые лица, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь", – подытожил Шаповалов.Нужно уметь лавироватьОчевидно, что Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.Разговор на языке дипломатии, а не политикиДля Молдовы на данном этапе необходимо уметь выстраивать прагматически внешнюю политику. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, – это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк."С Украиной у нас добрые дипломатические и политические отношения, которые за годы нашей независимости были относительно ровными. Наши страны связывают и солидные торгово-экономические отношения. С другой стороны, Россия для Молдовы тоже является важнейшим партнером, и я считаю, что нашему руководству нужно быть очень осторожным, чтобы не стать орудием геополитических столкновений", – считает эксперт."Избирательная кампания очень четко показала, что правый политический фланг, а это PAS и ряд других партий, представляет проевропейский вектор. Безусловно, у Молдовы тоже есть свои национальные и геополитические интересы в этом регионе", – рассказал бывший вице-премьер.В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России – важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".Сохранять диалог с РоссиейПодробности беседы господина Козака и президента Республики Молдова Майи Санду неизвестны, но ясен круг вопросов, которые стороны обсудили, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов."Можно предположить, что путем некоторых взаимных уступок и компромиссов стороны договорились о том, что в приднестровском регионе не будет расти напряженность, а Российская Федерация с пониманием рассмотрит просьбы и предложения молдавской стороны по обеспечению беспошлинной продажи молдавских сельскохозяйственных товаров и подумает над возможностью формирования более благоприятной цены на природный газ", – считает эксперт.Если диалог действительно происходил в таком ключе, заключил Крылов, то это правильный подход сторон к решению текущих и будущих проблем. Здесь все взаимосвязано: нельзя решать одну проблему и не решать другую, и решаться они должны параллельно.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, политика, майя санду