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Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией
09:00 29.08.2021 (обновлено: 10:19 29.08.2021)
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Многие аналитики утверждают, что президент Молдовы Майя Санду совершила недальновидный шаг, приняв участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве, обозреватель Sputnik решил проанализировать, чем это в дальнейшем обернется для республики.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении глава государства назвала Крым "аннексированным" и заявила о "грубом нарушении международного права".
Регионы России. Крым
© Sputnik / Константин Михальчевский/
В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским саммитом. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Не мешало бы все взвесить
Почему Санду решила принять участие в саммите "Крымская платформа"? Какова цель главы государства? Было ли это решение принято командой президента Молдовы или на него повлияли внешние факторы? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Виталием Катанэ.
По мнению эксперта, когда принимаются решения об участии в подобных мероприятиях, необходимо все хорошо взвесить. Аналитик полагает, что в дальнейшем нужно наблюдать степень вовлеченности молдавских властей, чтобы не навредить интересам республики.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Недальновидная позиция
Политолог Борис Шаповалов в комментарии студии Sputnik Молдова проанализировал то, чем может обернуться для Молдовы участие президента Майи Санду в саммите "Крымская платформа" в Киеве.
Он напомнил, что когда в Кишинев приезжал Дмитрий Козак, то говорилось о том, что необходимо принимать прагматические решения.
"К сожалению, молдавская сторона прагматические решения принимает однобоко... И не видит в отношениях между государствами улицу с двусторонним движением. Не понимаю, как после этого молдавское руководство опять сядет за стол переговоров с российской стороной", – считает эксперт.
Как подчеркнул политолог, отношения между Россией и Украиной – дело лишь этих двух государств.
"Создавать из этого какую-то международную платформу и втягивать других участников для разборок – неправильно с украинской стороны", – отметил Шаповалов.
По мнению собеседника, саммит "Крымская платформа" – антироссийская акция.
"Это действия, которые приведут к ухудшению отношений Российской Федерации, в том числе и с Молдовой", – заявил политолог.
© Sputnik / Mihai CarausФлаги Молдовы и России
Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Mihai Caraus
Он обратил внимание, что все крупные западные страны воздержались от участия в саммите "Крымская платформа" на высшем уровне, прислав на мероприятие министров или других чиновников. "Кто-то участвует от них, но не первые лица, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь", – подытожил Шаповалов.
Нужно уметь лавировать
Очевидно, что Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.
"На данный момент она сумела выстроить нормальные отношения с господином Козаком, который все-таки приехал в Кишинев и встреча состоялась. С другой стороны, она была в Киеве", – говорит эксперт.
Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.
Разговор на языке дипломатии, а не политики
Для Молдовы на данном этапе необходимо уметь выстраивать прагматически внешнюю политику. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, – это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк.
"С Украиной у нас добрые дипломатические и политические отношения, которые за годы нашей независимости были относительно ровными. Наши страны связывают и солидные торгово-экономические отношения. С другой стороны, Россия для Молдовы тоже является важнейшим партнером, и я считаю, что нашему руководству нужно быть очень осторожным, чтобы не стать орудием геополитических столкновений", – считает эксперт.
"Избирательная кампания очень четко показала, что правый политический фланг, а это PAS и ряд других партий, представляет проевропейский вектор. Безусловно, у Молдовы тоже есть свои национальные и геополитические интересы в этом регионе", – рассказал бывший вице-премьер.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова
В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России – важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".
Сохранять диалог с Россией
Подробности беседы господина Козака и президента Республики Молдова Майи Санду неизвестны, но ясен круг вопросов, которые стороны обсудили, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов.
"Можно предположить, что путем некоторых взаимных уступок и компромиссов стороны договорились о том, что в приднестровском регионе не будет расти напряженность, а Российская Федерация с пониманием рассмотрит просьбы и предложения молдавской стороны по обеспечению беспошлинной продажи молдавских сельскохозяйственных товаров и подумает над возможностью формирования более благоприятной цены на природный газ", – считает эксперт.
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk/
Если диалог действительно происходил в таком ключе, заключил Крылов, то это правильный подход сторон к решению текущих и будущих проблем. Здесь все взаимосвязано: нельзя решать одну проблему и не решать другую, и решаться они должны параллельно.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".