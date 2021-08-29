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Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией
Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией
Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией
2021-08-29T09:00+0300
2021-08-29T10:19+0300
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молдова
политика
майя санду
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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной
Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной
Крылов: что Санду решила с Козаком
Крылов: что Санду решила с Козаком
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении глава государства назвала Крым "аннексированным" и заявила о "грубом нарушении международного права".В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским саммитом. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Не мешало бы все взвеситьПочему Санду решила принять участие в саммите "Крымская платформа"? Какова цель главы государства? Было ли это решение принято командой президента Молдовы или на него повлияли внешние факторы? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Виталием Катанэ.По мнению эксперта, когда принимаются решения об участии в подобных мероприятиях, необходимо все хорошо взвесить. Аналитик полагает, что в дальнейшем нужно наблюдать степень вовлеченности молдавских властей, чтобы не навредить интересам республики.Недальновидная позицияПолитолог Борис Шаповалов в комментарии студии Sputnik Молдова проанализировал то, чем может обернуться для Молдовы участие президента Майи Санду в саммите "Крымская платформа" в Киеве.Он напомнил, что когда в Кишинев приезжал Дмитрий Козак, то говорилось о том, что необходимо принимать прагматические решения."К сожалению, молдавская сторона прагматические решения принимает однобоко... И не видит в отношениях между государствами улицу с двусторонним движением. Не понимаю, как после этого молдавское руководство опять сядет за стол переговоров с российской стороной", – считает эксперт.Как подчеркнул политолог, отношения между Россией и Украиной – дело лишь этих двух государств.По мнению собеседника, саммит "Крымская платформа" – антироссийская акция."Это действия, которые приведут к ухудшению отношений Российской Федерации, в том числе и с Молдовой", – заявил политолог.Он обратил внимание, что все крупные западные страны воздержались от участия в саммите "Крымская платформа" на высшем уровне, прислав на мероприятие министров или других чиновников. "Кто-то участвует от них, но не первые лица, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь", – подытожил Шаповалов.Нужно уметь лавироватьОчевидно, что Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.Разговор на языке дипломатии, а не политикиДля Молдовы на данном этапе необходимо уметь выстраивать прагматически внешнюю политику. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, – это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк."С Украиной у нас добрые дипломатические и политические отношения, которые за годы нашей независимости были относительно ровными. Наши страны связывают и солидные торгово-экономические отношения. С другой стороны, Россия для Молдовы тоже является важнейшим партнером, и я считаю, что нашему руководству нужно быть очень осторожным, чтобы не стать орудием геополитических столкновений", – считает эксперт."Избирательная кампания очень четко показала, что правый политический фланг, а это PAS и ряд других партий, представляет проевропейский вектор. Безусловно, у Молдовы тоже есть свои национальные и геополитические интересы в этом регионе", – рассказал бывший вице-премьер.В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России – важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".Сохранять диалог с РоссиейПодробности беседы господина Козака и президента Республики Молдова Майи Санду неизвестны, но ясен круг вопросов, которые стороны обсудили, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов."Можно предположить, что путем некоторых взаимных уступок и компромиссов стороны договорились о том, что в приднестровском регионе не будет расти напряженность, а Российская Федерация с пониманием рассмотрит просьбы и предложения молдавской стороны по обеспечению беспошлинной продажи молдавских сельскохозяйственных товаров и подумает над возможностью формирования более благоприятной цены на природный газ", – считает эксперт.Если диалог действительно происходил в таком ключе, заключил Крылов, то это правильный подход сторон к решению текущих и будущих проблем. Здесь все взаимосвязано: нельзя решать одну проблему и не решать другую, и решаться они должны параллельно.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Андрей Петрик
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молдова, политика, майя санду

Дайджест недели: крымская риторика Санду и отношения Молдовы с Россией

09:00 29.08.2021 (обновлено: 10:19 29.08.2021)
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Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Многие аналитики утверждают, что президент Молдовы Майя Санду совершила недальновидный шаг, приняв участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве, обозреватель Sputnik решил проанализировать, чем это в дальнейшем обернется для республики.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении глава государства назвала Крым "аннексированным" и заявила о "грубом нарушении международного права".
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Регионы России. Крым
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Перейти в фотобанк
В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским саммитом. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не мешало бы все взвесить

Почему Санду решила принять участие в саммите "Крымская платформа"? Какова цель главы государства? Было ли это решение принято командой президента Молдовы или на него повлияли внешние факторы? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Виталием Катанэ.
По мнению эксперта, когда принимаются решения об участии в подобных мероприятиях, необходимо все хорошо взвесить. Аналитик полагает, что в дальнейшем нужно наблюдать степень вовлеченности молдавских властей, чтобы не навредить интересам республики.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Недальновидная позиция

Политолог Борис Шаповалов в комментарии студии Sputnik Молдова проанализировал то, чем может обернуться для Молдовы участие президента Майи Санду в саммите "Крымская платформа" в Киеве.
Он напомнил, что когда в Кишинев приезжал Дмитрий Козак, то говорилось о том, что необходимо принимать прагматические решения.
"К сожалению, молдавская сторона прагматические решения принимает однобоко... И не видит в отношениях между государствами улицу с двусторонним движением. Не понимаю, как после этого молдавское руководство опять сядет за стол переговоров с российской стороной", – считает эксперт.
Как подчеркнул политолог, отношения между Россией и Украиной – дело лишь этих двух государств.

"Создавать из этого какую-то международную платформу и втягивать других участников для разборок – неправильно с украинской стороны", – отметил Шаповалов.

По мнению собеседника, саммит "Крымская платформа" – антироссийская акция.
"Это действия, которые приведут к ухудшению отношений Российской Федерации, в том числе и с Молдовой", – заявил политолог.
© Sputnik / Mihai CarausФлаги Молдовы и России
Флаги Молдовы и России - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Mihai Caraus
Он обратил внимание, что все крупные западные страны воздержались от участия в саммите "Крымская платформа" на высшем уровне, прислав на мероприятие министров или других чиновников. "Кто-то участвует от них, но не первые лица, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь", – подытожил Шаповалов.

Нужно уметь лавировать

Очевидно, что Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.
Радио
Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной

"На данный момент она сумела выстроить нормальные отношения с господином Козаком, который все-таки приехал в Кишинев и встреча состоялась. С другой стороны, она была в Киеве", – говорит эксперт.

Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.

Разговор на языке дипломатии, а не политики

Для Молдовы на данном этапе необходимо уметь выстраивать прагматически внешнюю политику. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, – это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк.
Радио
Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной
"С Украиной у нас добрые дипломатические и политические отношения, которые за годы нашей независимости были относительно ровными. Наши страны связывают и солидные торгово-экономические отношения. С другой стороны, Россия для Молдовы тоже является важнейшим партнером, и я считаю, что нашему руководству нужно быть очень осторожным, чтобы не стать орудием геополитических столкновений", – считает эксперт.
"Избирательная кампания очень четко показала, что правый политический фланг, а это PAS и ряд других партий, представляет проевропейский вектор. Безусловно, у Молдовы тоже есть свои национальные и геополитические интересы в этом регионе", – рассказал бывший вице-премьер.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России – важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".

Сохранять диалог с Россией

Подробности беседы господина Козака и президента Республики Молдова Майи Санду неизвестны, но ясен круг вопросов, которые стороны обсудили, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов.
Радио
Крылов: что Санду решила с Козаком
"Можно предположить, что путем некоторых взаимных уступок и компромиссов стороны договорились о том, что в приднестровском регионе не будет расти напряженность, а Российская Федерация с пониманием рассмотрит просьбы и предложения молдавской стороны по обеспечению беспошлинной продажи молдавских сельскохозяйственных товаров и подумает над возможностью формирования более благоприятной цены на природный газ", – считает эксперт.
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Строительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
/
Перейти в фотобанк
Если диалог действительно происходил в таком ключе, заключил Крылов, то это правильный подход сторон к решению текущих и будущих проблем. Здесь все взаимосвязано: нельзя решать одну проблему и не решать другую, и решаться они должны параллельно.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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