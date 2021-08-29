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Олимпиада и Паралимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210829/plovtsa-iz-niderlandov-obvinili-v-zhulnichestve-na-paralimpiade-44332780.html
Пловца из Нидерландов обвинили в жульничестве на Паралимпиаде
Пловца из Нидерландов обвинили в жульничестве на Паралимпиаде
Пловца из Нидерландов обвинили в жульничестве на Паралимпиаде
2021-08-29T14:03+0300
2021-08-29T14:10+0300
олимпиада и паралимпиада в токио-2020
спорт
плавание
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Участник польской сборной по плаванию Войцех Маковский обвинил представителя голландской сборной Роджера Дорсмана в жульничестве на Паралимпиаде в Токио. Маковский утверждает, что Дорсман на самом деле видит лучше, чем спортсмены класса S11, в котором он выступает, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее Дорсман выиграл на дистанции 400 метров вольным стилем. Он выступает в классе S11 как спортсмен с нарушением зрения.Маковский подал протест на основании имевшихся у него видеозаписей. На одном голландец листает "ленту" на смартфоне, на другом тянется к бутылке с водой, которая находится у него в рюкзаке, затем возвращает ее без затруднений обратно. Также у поляка есть видеозапись, на которой голландец поднимается с тростью по лестнице, но при этом этой тростью ступеней не касается.Маковский, а также сборная Украины пытались опротестовать его участие в соревнованиях этого класса на Паралимпиаде. "Больше всего меня беспокоит, что на Паралимпиаде мне придется соревноваться с обманщиком",– сообщил тогда Маковский. Однако протест его не был удовлетворен, Дорсман, участие которого в классе S11 было признано легитимным, выступил в Токио и завоевал золото.В национальном олимпийском комитете Нидерландов сообщили, что вся медицинская документация доказывает, что Дорсман участвует в Паралимпиаде в соответствии с правилами классификации: "Это подтверждено независимыми медицинскими исследованиями... После протеста Международный паралимпийский комитет (IPC) назначил комиссию, она подтвердила, что процесс классификации и результат соответствовал всем принципам".Мартин Дорсман, отец пловца в интервью AD.nl отметил следующее: "Мы знаем, что все честно. Если нам хотят бросить вызов, желаю им удачи. На Паралимпийских играх всегда поднимаются истории о разделении классов. Ну а если ты будешь выделяться, на тебя, скорее всего, и укажут", – добавил он.
https://ru.sputnik.md/20210829/moldavskie-dzyudoisty-tokio-44331582.html
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спорт, плавание

Пловца из Нидерландов обвинили в жульничестве на Паралимпиаде

14:03 29.08.2021 (обновлено: 14:10 29.08.2021)
208
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлавание
Плавание - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Пловец из Польши обвинил представителя сборной Нидерландов на Паралимпиаде в том, что тот жульничает, так как видит лучше, чем спортсмены класса S11.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Участник польской сборной по плаванию Войцех Маковский обвинил представителя голландской сборной Роджера Дорсмана в жульничестве на Паралимпиаде в Токио. Маковский утверждает, что Дорсман на самом деле видит лучше, чем спортсмены класса S11, в котором он выступает, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее Дорсман выиграл на дистанции 400 метров вольным стилем. Он выступает в классе S11 как спортсмен с нарушением зрения.
Маковский подал протест на основании имевшихся у него видеозаписей. На одном голландец листает "ленту" на смартфоне, на другом тянется к бутылке с водой, которая находится у него в рюкзаке, затем возвращает ее без затруднений обратно. Также у поляка есть видеозапись, на которой голландец поднимается с тростью по лестнице, но при этом этой тростью ступеней не касается.
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
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Маковский, а также сборная Украины пытались опротестовать его участие в соревнованиях этого класса на Паралимпиаде. "Больше всего меня беспокоит, что на Паралимпиаде мне придется соревноваться с обманщиком",– сообщил тогда Маковский. Однако протест его не был удовлетворен, Дорсман, участие которого в классе S11 было признано легитимным, выступил в Токио и завоевал золото.
В национальном олимпийском комитете Нидерландов сообщили, что вся медицинская документация доказывает, что Дорсман участвует в Паралимпиаде в соответствии с правилами классификации: "Это подтверждено независимыми медицинскими исследованиями... После протеста Международный паралимпийский комитет (IPC) назначил комиссию, она подтвердила, что процесс классификации и результат соответствовал всем принципам".
Мартин Дорсман, отец пловца в интервью AD.nl отметил следующее: "Мы знаем, что все честно. Если нам хотят бросить вызов, желаю им удачи. На Паралимпийских играх всегда поднимаются истории о разделении классов. Ну а если ты будешь выделяться, на тебя, скорее всего, и укажут", – добавил он.
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