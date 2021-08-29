Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210829/pogodnye-rekordy-moldovy-29-avgusta-44324381.html
Погодные рекорды Молдовы 29 августа
Погодные рекорды Молдовы 29 августа
Метеорологи страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре воздуха 29 августа.
2021-08-29T00:01+0300
2021-08-29T00:01+0300
погода
рекорды
в молдове
государственная гидрометеорологическая служба молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/18/34864887_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7df77df942417809a0979608ac40572a.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 29 августа, зарегистрирован несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 29 августа 2015 года столбик термометра в тени показал +35,4 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более сорока лет назад. В 1980 году воздух прогрелся всего до +7 градусов.Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 29 августа, составляет 28,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210514/Globalnoe-poteplenie-grozit-plokhimi-urozhayami-prognoz-klimatologov-34750860.html
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/18/34864887_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_0f6509b31c7112ecfbf2608a33083da4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды, в молдове, государственная гидрометеорологическая служба молдовы

Погодные рекорды Молдовы 29 августа

00:01 29.08.2021
99
© Sputnik / Mihai CarausВодоем
Водоем - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 29 августа, зарегистрирован несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
Сбор урожая картофеля - Sputnik Молдова, 1920, 14.05.2021
Глобальное потепление грозит плохими урожаями: прогноз климатологов
14 мая, 22:45
210
По информации метеорологов, 29 августа 2015 года столбик термометра в тени показал +35,4 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более сорока лет назад. В 1980 году воздух прогрелся всего до +7 градусов.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 29 августа, составляет 28,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Остров в океане - Sputnik Молдова, 1920, 19.05.2021
Мальдивам грозит исчезновение из-за изменения климата
19 мая, 23:00
207
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 августа
ВчераСофия Имбер: диктаторы не любят свободу
ВчераАндриан Мардаре занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
ВчераВрач рассказал, полезно ли вино при постковидном синдроме
ВчераПремьер Чехии выступил за охрану Европы от мигрантов на внешней границе Шенгена
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераМинздрав ответил Чебану: ни одна мэрия не может отменить тесты для учителей
ВчераНадоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу
ВчераРоссийский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ
ВчераРешение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены
ВчераБывший вице-премьер: что потеряла Молдова за 30 лет независимости
ВчераЭксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ
ВчераФальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ
ВчераТропический шторм "Нора" усилился до урагана
ВчераШмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ
ВчераПредставители стран СНГ обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
ВчераЧебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
ВчераСобянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве
ВчераК концу 2021 года в центре Кишинева должна появиться первая обустроенная парковка
ВчераВ Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов