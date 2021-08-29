https://ru.sputnik.md/20210829/pogodnye-rekordy-moldovy-29-avgusta-44324381.html

Погодные рекорды Молдовы 29 августа

Погодные рекорды Молдовы 29 августа

Метеорологи страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре воздуха 29 августа.

2021-08-29T00:01+0300

2021-08-29T00:01+0300

2021-08-29T00:01+0300

погода

рекорды

в молдове

государственная гидрометеорологическая служба молдовы

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КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 29 августа, зарегистрирован несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 29 августа 2015 года столбик термометра в тени показал +35,4 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более сорока лет назад. В 1980 году воздух прогрелся всего до +7 градусов.Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 29 августа, составляет 28,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210514/Globalnoe-poteplenie-grozit-plokhimi-urozhayami-prognoz-klimatologov-34750860.html

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2021

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погода, рекорды, в молдове, государственная гидрометеорологическая служба молдовы