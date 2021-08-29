https://ru.sputnik.md/20210829/posledstvii-covid-19-44330316.html

Специалист рассказала об опасном последствии COVID-19 при беременности

Специалист рассказала об опасном последствии COVID-19 при беременности

Специалист рассказала об опасном последствии COVID-19 при беременности

2021-08-29T10:53+0300

2021-08-29T10:53+0300

2021-08-29T11:10+0300

коронавирус

россия

беременность

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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о случае тяжелого порока глаза, развившегося у младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности.Она отметила, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода, сообщает РИА Новости.Она уточнила, что в этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.Кроме того, по словам специалиста, в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды."У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае тяжелого течения заболевания у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может сказаться на развитии ребенка.Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса, подчеркнула Пшеничная.

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россия, беременность