https://ru.sputnik.md/20210829/prezident-estonii-44333493.html

Президент Эстонии объяснила, каким способом ЕС может "сдержать Россию"

Президент Эстонии объяснила, каким способом ЕС может "сдержать Россию"

Президент Эстонии объяснила, каким способом ЕС может "сдержать Россию"

2021-08-29T15:04+0300

2021-08-29T15:04+0300

2021-08-29T15:11+0300

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о том, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии.По мнению лидера Эстонии, страны Балтии расходуют на оборону больше двух процентов ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО, которая, по словам Кальюлайд, помогла бы "сдерживать Россию". Заявление прозвучало в интервью журналу Diplomaatia, сообщает РИА Новости.Президент считает, что Брюссель должен создать механизм, который поможет распределять оборонные расходы, и создание системы противовоздушной обороны в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения. "Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения", — подчеркнула Кальюлайд.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Москве неоднократно заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html

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