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Самый точный прогноз погоды: чем порадует конец августа

Самый точный прогноз погоды: чем порадует конец августа

Читайте подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

2021-08-29T07:00+0300

2021-08-29T07:00+0300

2021-08-29T07:00+0300

прогноз погоды

погода

праздник

православный календарь 2021

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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градуса по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 августа: ночью – от +15 до +17, днем – от +26 до +28.А 30 августа воздух прогреется уже до +33 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. На следующий день, 31 августа, температура воздуха достигнет +28 градусов. Первого и второго сентября будет тепло – до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди.Праздники и народные приметыВ православном календаре день 29 августа посвящен Нерукотворному образу Спасителя Христа, а точнее, его перенесению. В народе же его именуют как Третий Спас, или Ореховый Спас (также Холщовый, Хлебный).По традиции в этот день верующие освещали в храме свежие орехи, фрукты, овощи, воду, а также колосья пшеницы, собранные накануне. Только после церковного благословения из освещенных продуктов можно было готовить различные блюда и накрывать праздничный стол.В отличие от двух первых Спасов, Медового и Яблочного, строгих запретов на Ореховый Спас нет. В этот день можно выполнять работу по дому, работать на земле, собирать урожай в огороде и саду, а также лесные орехи.

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https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды, погода, праздник, православный календарь 2021