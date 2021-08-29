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Самый точный прогноз погоды: чем порадует конец августа
Самый точный прогноз погоды: чем порадует конец августа
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2021-08-29T07:00+0300
2021-08-29T07:00+0300
прогноз погоды
погода
праздник
православный календарь 2021
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градуса по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 августа: ночью – от +15 до +17, днем – от +26 до +28.А 30 августа воздух прогреется уже до +33 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. На следующий день, 31 августа, температура воздуха достигнет +28 градусов. Первого и второго сентября будет тепло – до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди.Праздники и народные приметыВ православном календаре день 29 августа посвящен Нерукотворному образу Спасителя Христа, а точнее, его перенесению. В народе же его именуют как Третий Спас, или Ореховый Спас (также Холщовый, Хлебный).По традиции в этот день верующие освещали в храме свежие орехи, фрукты, овощи, воду, а также колосья пшеницы, собранные накануне. Только после церковного благословения из освещенных продуктов можно было готовить различные блюда и накрывать праздничный стол.В отличие от двух первых Спасов, Медового и Яблочного, строгих запретов на Ореховый Спас нет. В этот день можно выполнять работу по дому, работать на земле, собирать урожай в огороде и саду, а также лесные орехи.
https://ru.sputnik.md/20210324/ekolog-vody-iz-rek-moldovy-ne-godyatsya-dazhe-dlya-poliva-34097380.html
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода, праздник, православный календарь 2021

Самый точный прогноз погоды: чем порадует конец августа

07:00 29.08.2021
27
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
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Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градуса по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 августа: ночью – от +15 до +17, днем – от +26 до +28.
А 30 августа воздух прогреется уже до +33 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. На следующий день, 31 августа, температура воздуха достигнет +28 градусов. Первого и второго сентября будет тепло – до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди.
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Праздники и народные приметы

В православном календаре день 29 августа посвящен Нерукотворному образу Спасителя Христа, а точнее, его перенесению. В народе же его именуют как Третий Спас, или Ореховый Спас (также Холщовый, Хлебный).
По традиции в этот день верующие освещали в храме свежие орехи, фрукты, овощи, воду, а также колосья пшеницы, собранные накануне. Только после церковного благословения из освещенных продуктов можно было готовить различные блюда и накрывать праздничный стол.
В отличие от двух первых Спасов, Медового и Яблочного, строгих запретов на Ореховый Спас нет. В этот день можно выполнять работу по дому, работать на земле, собирать урожай в огороде и саду, а также лесные орехи.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
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