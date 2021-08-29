https://ru.sputnik.md/20210829/raketnyy-udar-kabul-44335406.html
СМИ сообщили, что ракетный удар в Кабуле осуществили США
СМИ сообщили, что ракетный удар в Кабуле осуществили США
Мировые информационные агентства сообщили, что удар по столице Афганистана нанесли американские военные. 29.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-29T17:28+0300
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Удар в столице Афганистана осуществили США, сообщают СМИ.КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Мощный взрыв прогремел в Кабуле вечером в воскресенье.РИА Новости со ссылкой на источник из столичного полицейского управления сообщил, что причиной взрыва стал ракетный удар по дому, расположенному недалеко от аэропорта Кабула. По данным телеканала Al-Jazeera, один ребенок погиб, еще три человека пострадали.По информации Ассошиэйтед Пресс, целью удара США был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт. Об этом агентство сообщает со ссылкой на представителя талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ).По его данным, террорист в момент удара находился в машине.
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в мире, сша, афганистан
СМИ сообщили, что ракетный удар в Кабуле осуществили США
17:28 29.08.2021 (обновлено: 17:37 29.08.2021)
Мировые информационные агентства сообщили, что удар по столице Афганистана нанесли американские военные.
Удар в столице Афганистана осуществили США, сообщают СМИ.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Мощный взрыв прогремел в Кабуле вечером в воскресенье.
РИА Новости
со ссылкой на источник из столичного полицейского управления сообщил, что причиной взрыва стал ракетный удар по дому, расположенному недалеко от аэропорта Кабула. По данным телеканала Al-Jazeera, один ребенок погиб, еще три человека пострадали.
"США произвели военный удар в Кабуле", – позже передало агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По информации Ассошиэйтед Пресс, целью удара США был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт. Об этом агентство сообщает со ссылкой на представителя талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
По его данным, террорист в момент удара находился в машине.