https://ru.sputnik.md/20210829/shoygu-rakety-44335620.html

Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет

Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет

Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет

2021-08-29T17:55+0300

2021-08-29T17:55+0300

2021-08-29T18:01+0300

россия

сергей шойгу

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Российские специалисты ведут работы над увеличением скорости, дальности и точности гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Российский министр также дал комментарий по поводу адаптации ракет к разным носителям, пишет РИА Новости. Он сообщил, что необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники. "Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну", – отметил Шойгу.Он напомнил, что на боевом дежурстве в российских Вооруженных силах уже стоят гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые устанавливаются на истребители МиГ-31К, также боевое дежурство несут стратегические ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком.

https://ru.sputnik.md/20210827/khvatit-odnoy-rakety-rossiyskiy-flot-vooruzhat-ubiytsey-avianostsev-44299958.html

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сергей шойгу