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https://ru.sputnik.md/20210829/shoygu-rakety-44335620.html
Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет
Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет
Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет
2021-08-29T17:55+0300
2021-08-29T18:01+0300
россия
сергей шойгу
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Российские специалисты ведут работы над увеличением скорости, дальности и точности гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Российский министр также дал комментарий по поводу адаптации ракет к разным носителям, пишет РИА Новости. Он сообщил, что необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники. "Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну", – отметил Шойгу.Он напомнил, что на боевом дежурстве в российских Вооруженных силах уже стоят гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые устанавливаются на истребители МиГ-31К, также боевое дежурство несут стратегические ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком.
https://ru.sputnik.md/20210827/khvatit-odnoy-rakety-rossiyskiy-flot-vooruzhat-ubiytsey-avianostsev-44299958.html
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сергей шойгу

Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет

17:55 29.08.2021 (обновлено: 18:01 29.08.2021)
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© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii
/
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Министр обороны РФ сообщил, что Россия ведет работы над увеличением дальности и точности своих гиперзвуковых ракет.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Российские специалисты ведут работы над увеличением скорости, дальности и точности гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия", – сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".
Российский министр также дал комментарий по поводу адаптации ракет к разным носителям, пишет РИА Новости. Он сообщил, что необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники. "Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну", – отметил Шойгу.
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Он напомнил, что на боевом дежурстве в российских Вооруженных силах уже стоят гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые устанавливаются на истребители МиГ-31К, также боевое дежурство несут стратегические ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком.
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