https://ru.sputnik.md/20210829/taliby-afganskii-ispolniteli-44331155.html

Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки

Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки

Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки

2021-08-29T11:58+0300

2021-08-29T11:58+0300

2021-08-29T12:17+0300

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афганистан

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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Боевики "Талибана"* убили исполнителя фольклорной музыки из провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в провинции.По данным источника, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.О смерти исполнителя также написал в своем аккаунте в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби."Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Подобно тому как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков...", мы никогда не подчинимся жестокости талибов", – написал экс-министр.Агентство сообщает, что ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.*Запрещенная в России террористическая организация

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