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Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки
Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки
Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки
2021-08-29T11:58+0300
2021-08-29T12:17+0300
в мире
афганистан
талибы
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Боевики "Талибана"* убили исполнителя фольклорной музыки из провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в провинции.По данным источника, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.О смерти исполнителя также написал в своем аккаунте в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби."Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Подобно тому как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков...", мы никогда не подчинимся жестокости талибов", – написал экс-министр.Агентство сообщает, что ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, талибы

Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки

11:58 29.08.2021 (обновлено: 12:17 29.08.2021)
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© AFP 2021 / Wakil KohsarБоевик Талибана*. Архивное фото
Боевик Талибана*. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
В афганской провинции Баглан талибы убили местного исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Боевики "Талибана"* убили исполнителя фольклорной музыки из провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в провинции.
По данным источника, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.
О смерти исполнителя также написал в своем аккаунте в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
"Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Подобно тому как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков...", мы никогда не подчинимся жестокости талибов", – написал экс-министр.
Агентство сообщает, что ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.
*Запрещенная в России террористическая организация
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