Талибы расстреляли афганского исполнителя народной музыки
11:58 29.08.2021 (обновлено: 12:17 29.08.2021)
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© AFP 2021 / Wakil KohsarБоевик Талибана*. Архивное фото
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
В афганской провинции Баглан талибы убили местного исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Боевики "Талибана"* убили исполнителя фольклорной музыки из провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в провинции.
По данным источника, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.
О смерти исполнителя также написал в своем аккаунте в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021
"Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Подобно тому как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков...", мы никогда не подчинимся жестокости талибов", – написал экс-министр.
Агентство сообщает, что ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.
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