https://ru.sputnik.md/20210829/turtsiya-bespilotnik-44337736.html

Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника

Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника

Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника

2021-08-29T20:12+0300

2021-08-29T20:12+0300

2021-08-29T20:22+0300

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение турецкой армии."Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", – сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке", сообщает РИА Новости.

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган