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Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника
Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника
Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника
2021-08-29T20:12+0300
2021-08-29T20:22+0300
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение турецкой армии."Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", – сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке", сообщает РИА Новости.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган

Турция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника

20:12 29.08.2021 (обновлено: 20:22 29.08.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Президент Турции Эрдоган сообщил о том, что на вооружение турецкой армии поступил новейший беспилотник.
КИШИНЕВ, 29 августа — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение турецкой армии.
"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", – сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА.
Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке", сообщает РИА Новости.

"Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", – отметил турецкий лидер.

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