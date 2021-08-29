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Мир за сутки: разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19
Разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19
2021-08-29T08:30+0300
2021-08-29T08:45+0300
в мире
сша
киргизия
ураган
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. На США надвигается разрушительный ураган. Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс предупредил, что приближающийся к границе штата ураган "Ида" может оказаться одним из сильнейших в его истории с середины XIX века.Губернатор призвал жителей как можно скорее завершить подготовку к удару стихии, поскольку уже с утра воскресенья погода может начать стремительно портиться.Он также сообщил, что прежний прогноз остается в силе – "очень сильный ураган четвертой категории (из пяти), который достигнет суши... завтра после полудня или вечером", пишет РИА Новости."Расчетное время – 19.00 (3.00 понедельника по московскому времени), но важно, чтобы люди понимали, что это время, когда передняя кромка переберется с (Мексиканского) залива на берег. К этому времени примерно половина урагана уже будет над сушей", – пояснил он.Скорость ветра на начальном этапе может превышать 225 километров в час, а в устье реки Миссисипи вероятен подъем воды более чем на три-четыре метра."Ида" надвигается на Новый Орлеан спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.На пути к берегам США ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, где власти страны оценили ущерб от него как незначительный.В Киргизии назначена дата проведения повторных выборов в парламентПовторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября, соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщает РИА Новости.Напомним, в начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января, набрав более 79% голосов, победу одержал Садыр Жапаров.Согласно внесенным в закон о выборах изменениям, депутаты в Киргизии избираются по смешанной избирательной системе. Так, 54 нардепа избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу и 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 215 миллионов.На утро 29 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 215 904 106. Из них 4 493 161 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (38 755 584). Следом идут Индия (32 649 947) и Бразилия (20 728 605).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 813 516), Россия (6 766 667), Великобритания (6 729 899), Турция (6 311 607), Аргентина (5 167 733), Колумбия (4 903 304) и Испания (4 831 809).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 379 159 случаев заражения, в Румынии – 1 095 885.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 266 784. В субботу профильное министерство сообщило о 193 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6390, выздоровело 256 882 человека.
https://ru.sputnik.md/20210828/shtorm-nora-uragana-44319846.html
https://ru.sputnik.md/20201006/video-noch-protestov-v-kyrgyzstan-kak-mitinguyuschie-zakhvatili-belyy-dom-31934510.html
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в мире, сша, киргизия, ураган

Мир за сутки: разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19

08:30 29.08.2021 (обновлено: 08:45 29.08.2021)
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© AFP 2021 / JOSE ROMEROУраган
Ураган - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / JOSE ROMERO
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. На США надвигается разрушительный ураган. Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс предупредил, что приближающийся к границе штата ураган "Ида" может оказаться одним из сильнейших в его истории с середины XIX века.

Губернатор призвал жителей как можно скорее завершить подготовку к удару стихии, поскольку уже с утра воскресенья погода может начать стремительно портиться.
"Ваше временное окно быстро закрывается. К тому времени, как вы ляжете сегодня спать, вам надлежит быть там, где вы намереваетесь пережидать ураган, и быть настолько подготовленными, насколько сможете", – обратился Эдвардс к луизианцам.
Он также сообщил, что прежний прогноз остается в силе – "очень сильный ураган четвертой категории (из пяти), который достигнет суши... завтра после полудня или вечером", пишет РИА Новости.
"Расчетное время – 19.00 (3.00 понедельника по московскому времени), но важно, чтобы люди понимали, что это время, когда передняя кромка переберется с (Мексиканского) залива на берег. К этому времени примерно половина урагана уже будет над сушей", – пояснил он.
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Общество
Тропический шторм "Нора" усилился до урагана
Вчера, 14:50
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Скорость ветра на начальном этапе может превышать 225 километров в час, а в устье реки Миссисипи вероятен подъем воды более чем на три-четыре метра.
"Ида" надвигается на Новый Орлеан спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
На пути к берегам США ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, где власти страны оценили ущерб от него как незначительный.

В Киргизии назначена дата проведения повторных выборов в парламент

Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября, соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщает РИА Новости.

"Указом президента 28 ноября текущего года определяется днем проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента – ред.) Кыргызской Республики нового созыва", – заявил представитель пресс-службы.

Напомним, в начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января, набрав более 79% голосов, победу одержал Садыр Жапаров.
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Согласно внесенным в закон о выборах изменениям, депутаты в Киргизии избираются по смешанной избирательной системе. Так, 54 нардепа избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу и 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 215 миллионов.
На утро 29 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 215 904 106. Из них 4 493 161 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (38 755 584). Следом идут Индия (32 649 947) и Бразилия (20 728 605).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 813 516), Россия (6 766 667), Великобритания (6 729 899), Турция (6 311 607), Аргентина (5 167 733), Колумбия (4 903 304) и Испания (4 831 809).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 379 159 случаев заражения, в Румынии – 1 095 885.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 266 784. В субботу профильное министерство сообщило о 193 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6390, выздоровело 256 882 человека.
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