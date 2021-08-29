https://ru.sputnik.md/20210829/uragan-vybory-covid-19-44328183.html

Мир за сутки: разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19

Разрушительный ураган, повторные выборы и ситуация с COVID-19

2021-08-29T08:30+0300

2021-08-29T08:30+0300

2021-08-29T08:45+0300

в мире

сша

киргизия

ураган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44319162_0:83:1601:984_1920x0_80_0_0_62e17703f1043f875b023d2df84c379f.jpg

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. На США надвигается разрушительный ураган. Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс предупредил, что приближающийся к границе штата ураган "Ида" может оказаться одним из сильнейших в его истории с середины XIX века.Губернатор призвал жителей как можно скорее завершить подготовку к удару стихии, поскольку уже с утра воскресенья погода может начать стремительно портиться.Он также сообщил, что прежний прогноз остается в силе – "очень сильный ураган четвертой категории (из пяти), который достигнет суши... завтра после полудня или вечером", пишет РИА Новости."Расчетное время – 19.00 (3.00 понедельника по московскому времени), но важно, чтобы люди понимали, что это время, когда передняя кромка переберется с (Мексиканского) залива на берег. К этому времени примерно половина урагана уже будет над сушей", – пояснил он.Скорость ветра на начальном этапе может превышать 225 километров в час, а в устье реки Миссисипи вероятен подъем воды более чем на три-четыре метра."Ида" надвигается на Новый Орлеан спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.На пути к берегам США ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, где власти страны оценили ущерб от него как незначительный.В Киргизии назначена дата проведения повторных выборов в парламентПовторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября, соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщает РИА Новости.Напомним, в начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января, набрав более 79% голосов, победу одержал Садыр Жапаров.Согласно внесенным в закон о выборах изменениям, депутаты в Киргизии избираются по смешанной избирательной системе. Так, 54 нардепа избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу и 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 215 миллионов.На утро 29 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 215 904 106. Из них 4 493 161 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (38 755 584). Следом идут Индия (32 649 947) и Бразилия (20 728 605).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 813 516), Россия (6 766 667), Великобритания (6 729 899), Турция (6 311 607), Аргентина (5 167 733), Колумбия (4 903 304) и Испания (4 831 809).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 379 159 случаев заражения, в Румынии – 1 095 885.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 266 784. В субботу профильное министерство сообщило о 193 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6390, выздоровело 256 882 человека.

https://ru.sputnik.md/20210828/shtorm-nora-uragana-44319846.html

https://ru.sputnik.md/20201006/video-noch-protestov-v-kyrgyzstan-kak-mitinguyuschie-zakhvatili-belyy-dom-31934510.html

сша

киргизия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, киргизия, ураган