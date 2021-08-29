https://ru.sputnik.md/20210829/voennyy-parad-30-let-nezavisimosti-zayavleniya-sandu-itogi-nedeli-moldova-44327306.html

Военный парад, 30 лет независимости и заявления Санду: итоги недели в Молдове

Военный парад, 30 лет независимости и заявления Санду: итоги недели в Молдове

Военный парад, 30 лет независимости и визит Санду в Киев: итоги недели в Молдове

2021-08-29T12:57+0300

2021-08-29T12:57+0300

2021-08-29T12:57+0300

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день независимости молдовы

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На этой неделе Молдова отпраздновала 30-ю годовщину провозглашения независимости страны.По случаю круглой даты в центре Кишинева прошел военный парад. На торжественные мероприятия были приглашены президенты Польши, Украины и Румынии. Затраты на торжественные мероприятия составили почти пять с половиной миллионов леев – это чуть больше 280 тысяч долларов. Согласно отчету правительства Молдовы, больше всего денег из государственного бюджета потрачено на военный парад – 2,5 миллиона леев. Еще 1,6 миллиона выделили на обустройство сцены, звукового и светового оборудования и трибуны для зрителей. Другие затраты на проведение концерта, включая гонорары артистам, превышают 1,2 миллиона леев. Какой Молдова подошла к 30 годам своей независимости? С какими основными проблемам сталкивается страна? А также чем грозит Молдове участие президента республики в саммите "Крымская платформа"? Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски, Александр Исаев и Евгений Чебан.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, итоги недели, видео, день независимости молдовы