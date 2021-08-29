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Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек
Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек
Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек
2021-08-29T18:55+0300
2021-08-29T18:55+0300
2021-08-29T19:07+0300
в мире
казахстан
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КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики, пишет РИА Новости.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 13 человек и поисках трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются", – говорится в сообщении пресс-службы.
https://ru.sputnik.md/20210828/kazakhstan-pozhary-vzryv-boepripasy-44316796.html
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в мире, казахстан
Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек
18:55 29.08.2021 (обновлено: 19:07 29.08.2021)
МЧС Казахстана сообщило новые данные о жертвах взрыва на складе боеприпасов.
КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik
. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики, пишет РИА Новости
.
Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 13 человек и поисках трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются", – говорится в сообщении пресс-службы.