https://ru.sputnik.md/20210829/vzryv-boepripasov-kazakhstan-44336891.html

Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек

Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек

Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек

2021-08-29T18:55+0300

2021-08-29T18:55+0300

2021-08-29T19:07+0300

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/15/34463728_0:174:2048:1326_1920x0_80_0_0_bb232d77cb89cbfc35bfcf85995cae2b.jpg

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики, пишет РИА Новости.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 13 человек и поисках трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются", – говорится в сообщении пресс-службы.

https://ru.sputnik.md/20210828/kazakhstan-pozhary-vzryv-boepripasy-44316796.html

казахстан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, казахстан