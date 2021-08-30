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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
2021-08-30T18:21+0300
2021-08-30T18:21+0300
коронавирус
минздрав
эпидемия
статистика
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 216 новых случаев инфицирования COVID-19, среди которых 189 невакцинированных граждан. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено семь случаев импорта инфекции: два случая – из Великобритании и Труции, по одному — из Франции, Италии и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 267 204.Среди медиков ни одного случая инфицирования коронавирусом не зафиксировано.За минувшие сутки проведено 3276 тестов.В то же время за сутки выздоровело 142 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 257 256.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло три человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6397.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html
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минздрав, эпидемия, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

18:21 30.08.2021
56
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYЦентр COVID-19 в Кишиневе
Центр COVID-19 в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 216 новых случаев инфицирования COVID-19, среди которых 189 невакцинированных граждан. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено семь случаев импорта инфекции: два случая – из Великобритании и Труции, по одному — из Франции, Италии и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 267 204.
Среди медиков ни одного случая инфицирования коронавирусом не зафиксировано.
За минувшие сутки проведено 3276 тестов.
Всего в больницах находится 1124 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 118 (из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровело 142 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 257 256.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло три человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6397.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь косит жителей Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Радио
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
20 августа, 08:30
1184
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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