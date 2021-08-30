https://ru.sputnik.md/20210830/evrosoyuz-ssha-covid-19-44353622.html

Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19

Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19

Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19

2021-08-30T20:34+0300

2021-08-30T20:34+0300

2021-08-30T20:34+0300

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ЕС принял решение исключить пять стран, включая США, из списка государств, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка", – цитирует документ РИА Новости.До последнего момента в список ЕС входили 23 государства. В списке по-прежнему остается 18 стран и территорий, для въезда из которых государства-члены ЕС "должны постепенно отменить ограничения на незначительные поездки": Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молова, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина и Китай .

https://ru.sputnik.md/20210820/rumyniya-ostavila-moldovu-zelenoy-zone-44093928.html

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