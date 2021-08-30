Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210830/evrosoyuz-ssha-covid-19-44353622.html
Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19
Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19
Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19
2021-08-30T20:34+0300
2021-08-30T20:34+0300
коронавирус
в мире
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35532906_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_9aba46f8f93e2ca7f683f423ef8862ca.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ЕС принял решение исключить пять стран, включая США, из списка государств, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка", – цитирует документ РИА Новости.До последнего момента в список ЕС входили 23 государства. В списке по-прежнему остается 18 стран и территорий, для въезда из которых государства-члены ЕС "должны постепенно отменить ограничения на незначительные поездки": Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молова, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина и Китай .
https://ru.sputnik.md/20210820/rumyniya-ostavila-moldovu-zelenoy-zone-44093928.html
сша
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35532906_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_e802844eb7a96989f00f9f61886bcf55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, европа

Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19

20:34 30.08.2021
105
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАэропорт
Аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Среди стран, из которых Евросоюз ограничил въезд из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, оказались также США.
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ЕС принял решение исключить пять стран, включая США, из списка государств, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза, говорится в заявлении Совета ЕС.
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Коронавирус
Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в соседнюю страну
20 августа, 16:15
222
"Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка", – цитирует документ РИА Новости.
До последнего момента в список ЕС входили 23 государства. В списке по-прежнему остается 18 стран и территорий, для въезда из которых государства-члены ЕС "должны постепенно отменить ограничения на незначительные поездки": Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молова, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина и Китай .
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:59После теракта в аэропорту Кабула американцы стреляли по толпе – очевидец RT
20:34Евросоюз ограничил въезд из США из-за ситуации с COVID-19
20:06Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября
19:51Мэрия столицы ремонтирует парк "Бутояш"
19:19Цена на газ в Европе достигла рекордных значений
18:50"Великая Румыния" в Приднестровье: время произвола и нищеты
18:21Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:56Что ждет Европу после потери хозяина
17:25Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
16:56Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось
16:27Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
15:55За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
15:26Дело не в конкуренции: эксперт об идее продать "Северный поток – 2"
14:57В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек
14:29В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
13:54Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
13:25Мэрия Кишинева разработала план по борьбе с эпидемией COVID-19
12:56На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами
12:27Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана
11:58Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа