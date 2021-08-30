https://ru.sputnik.md/20210830/igor-grosu-romania-44342642.html

Игорь Гросу откроет сессию парламента Румынии

Игорь Гросу откроет сессию парламента Румынии

Игорь Гросу откроет сессию парламента Румынии

2021-08-30T11:06+0300

2021-08-30T11:06+0300

2021-08-30T11:06+0300

политика

румыния

игорь гросу

парламент румынии

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу примет участие в церемонии открытия новой сессии Палаты депутатов румынского парламента. Румынский парламент возобновит пленарные заседания 1 сентября.Гросу посетит Бухарест с официальным визитом по приглашению председателя Палаты депутатов парламента Румынии Людовика Орбана с 31 августа по 2 сентября.По сообщению пресс-службы законодательного органа Румынии, участие спикера молдавского парламента позволит укрепить "привилегированные отношения" между законодателями двух стран.В ходе визита Игорь Гросу проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и председателем Сената Румынии Анкой Драгу.Вместе со спикером в Румынию отправляется представительная делегация депутатов всех фракций парламента и глав парламентских комиссий.

https://ru.sputnik.md/20210804/grosu-mikhalko-43559478.html

румыния

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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румыния, игорь гросу, парламент румынии