https://ru.sputnik.md/20210830/india-neizvestnaia6-bolezni-44347256.html

Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю

Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю

Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю

2021-08-30T13:54+0300

2021-08-30T13:54+0300

2021-08-30T14:17+0300

в мире

индия

лихорадка

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщили о гибели за последнюю неделю 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки. При этом 40 из погибших были дети, а 12 из них скончались за последние сутки, сообщает РИА Новости.Минздрав штата сообщил, что у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные лихорадке денге – высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов."Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни", – рассказал медик Маниш Асиджа в интервью изданию Times of India.Власти отмечают, что из-за высокой влажности, вызванной проливными ливнями, и высокой температуры пострадавшие районы стали идеальными для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.

https://ru.sputnik.md/20210810/v-indii-zafiksirovan-5-mesyachnyy-minimum-zabolevshikh-covid-19-43757715.html

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в мире, индия, лихорадка