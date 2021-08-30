https://ru.sputnik.md/20210830/india-neizvestnaia6-bolezni-44347256.html
Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
2021-08-30T13:54+0300
2021-08-30T13:54+0300
2021-08-30T14:17+0300
в мире
индия
лихорадка
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщили о гибели за последнюю неделю 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки. При этом 40 из погибших были дети, а 12 из них скончались за последние сутки, сообщает РИА Новости.Минздрав штата сообщил, что у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные лихорадке денге – высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов."Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни", – рассказал медик Маниш Асиджа в интервью изданию Times of India.Власти отмечают, что из-за высокой влажности, вызванной проливными ливнями, и высокой температуры пострадавшие районы стали идеальными для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.
https://ru.sputnik.md/20210810/v-indii-zafiksirovan-5-mesyachnyy-minimum-zabolevshikh-covid-19-43757715.html
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в мире, индия, лихорадка
Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
13:54 30.08.2021 (обновлено: 14:17 30.08.2021)
Неизвестная вирусная лихорадка унесла жизни почти 70 человек в одной из индийских штатов только за одну неделю.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik.
Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщили о гибели за последнюю неделю 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки. При этом 40 из погибших были дети, а 12 из них скончались за последние сутки, сообщает РИА Новости
.
Минздрав штата сообщил, что у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные лихорадке денге – высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
"Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни", – рассказал медик Маниш Асиджа в интервью изданию Times of India.
Власти отмечают, что из-за высокой влажности, вызванной проливными ливнями, и высокой температуры пострадавшие районы стали идеальными для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.