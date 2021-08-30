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Когда повысят пенсии — что решили в Министерстве труда
10:08 30.08.2021 (обновлено: 11:33 30.08.2021)
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© AP Photo / Bernat ArmangueПожилая пара
© AP Photo / Bernat Armangue
Кроме повышения до 2000 леев, пенсионеров ждет и увеличение пенсий в связи с инфляцией.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты намерено вынести на публичные консультации проект постановления правительства, согласно которому с 1 октября этого года пенсии будут проиндексированы на 3,86%.
Надбавка была рассчитана, исходя из уровня инфляции, зафиксированного в первом полугодии, по сравнению с декабрем 2020 года. Предлагается индексировать все категории пенсий, независимо от их вида и размера.
При этом с 1 октября 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту должен составить 2000 леев. Разница между размером минимальной пенсии и размером исчисленной пенсии будет выплачиваться из средств государственного бюджета.
При этом с 1 октября 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту должен составить 2000 леев. Разница между размером минимальной пенсии и размером исчисленной пенсии будет выплачиваться из средств государственного бюджета.
Для индексации пособий по социальному страхованию и государственных социальных пособий с коэффициентом 3,86% потребуется более 188 миллионов леев. Затраты, необходимые для повышения минимальных пенсий до 2000 леев, составляют более 512 миллионов леев.
Закон о государственной пенсионной системе предусматривает, что в Республике Молдова пенсии индексируются ежегодно 1 апреля и 1 октября. Первого апреля индекс будет равен среднегодовому приросту индексов потребительских цен за последние три года, а 1 октября – уровню инфляции, зафиксированному в первом полугодии текущего года .
Закон о государственной пенсионной системе предусматривает, что в Республике Молдова пенсии индексируются ежегодно 1 апреля и 1 октября. Первого апреля индекс будет равен среднегодовому приросту индексов потребительских цен за последние три года, а 1 октября – уровню инфляции, зафиксированному в первом полугодии текущего года .
Коэффициент индексации устанавливается правительством.