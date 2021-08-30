https://ru.sputnik.md/20210830/kogda-povysyat-pensii-44340981.html

Когда повысят пенсии — что решили в Министерстве труда

Когда повысят пенсии — что решили в Министерстве труда

Когда повысят пенсии — что решили в Министерстве труда

2021-08-30T10:08+0300

2021-08-30T10:08+0300

2021-08-30T11:33+0300

общество

правительство

пенсии

министерство

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты намерено вынести на публичные консультации проект постановления правительства, согласно которому с 1 октября этого года пенсии будут проиндексированы на 3,86%.Надбавка была рассчитана, исходя из уровня инфляции, зафиксированного в первом полугодии, по сравнению с декабрем 2020 года. Предлагается индексировать все категории пенсий, независимо от их вида и размера. При этом с 1 октября 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту должен составить 2000 леев. Разница между размером минимальной пенсии и размером исчисленной пенсии будет выплачиваться из средств государственного бюджета.Для индексации пособий по социальному страхованию и государственных социальных пособий с коэффициентом 3,86% потребуется более 188 миллионов леев. Затраты, необходимые для повышения минимальных пенсий до 2000 леев, составляют более 512 миллионов леев.Закон о государственной пенсионной системе предусматривает, что в Республике Молдова пенсии индексируются ежегодно 1 апреля и 1 октября. Первого апреля индекс будет равен среднегодовому приросту индексов потребительских цен за последние три года, а 1 октября – уровню инфляции, зафиксированному в первом полугодии текущего года . Коэффициент индексации устанавливается правительством.

https://ru.sputnik.md/20210829/kiku-povyshenie-pensii-zaym-bomba-44325906.html

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2021

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правительство, пенсии, министерство