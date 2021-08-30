https://ru.sputnik.md/20210830/kontserty-31-avgust-44343561.html

Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа

Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа

Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа

2021-08-30T11:58+0300

2021-08-30T11:58+0300

2021-08-30T12:09+0300

коронавирус

праздник

лимба ноастрэ

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. "Большие концерты, которые планировалось организовать 31 августа, начиная с 15.00, отменяются", — сообщается на странице мэрии столицы в Facebook.Небольшие мероприятия в секторах города и возложения цветов в честь праздника Limba noastră состоятся по расписанию. Причиной отмены концертов стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в столице.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html

https://ru.sputnik.md/20210819/val-koronavirus-moldova-44000331.html

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праздник, лимба ноастрэ