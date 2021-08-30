Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210830/kontserty-31-avgust-44343561.html
Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа
Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа
Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа
2021-08-30T11:58+0300
2021-08-30T12:09+0300
коронавирус
праздник
лимба ноастрэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2149/74/21497434_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_d855b5c85760e11119b3ca256022cd3b.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. "Большие концерты, которые планировалось организовать 31 августа, начиная с 15.00, отменяются", — сообщается на странице мэрии столицы в Facebook.Небольшие мероприятия в секторах города и возложения цветов в честь праздника Limba noastră состоятся по расписанию. Причиной отмены концертов стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в столице.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html
https://ru.sputnik.md/20210819/val-koronavirus-moldova-44000331.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2149/74/21497434_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_9c9f65aab11d6e6a98310641738b1b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
праздник, лимба ноастрэ

Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа

11:58 30.08.2021 (обновлено: 12:09 30.08.2021)
254
© Sputnik / Miroslav RotariКонцерт в центре Кишинева. Архивное фото
Концерт в центре Кишинева. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Причиной отмены стала тревожная эпидемиологическая обстановка в муниципии.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. "Большие концерты, которые планировалось организовать 31 августа, начиная с 15.00, отменяются", — сообщается на странице мэрии столицы в Facebook.
Небольшие мероприятия в секторах города и возложения цветов в честь праздника Limba noastră состоятся по расписанию. Причиной отмены концертов стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в столице.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь косит жителей Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Радио
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
20 августа, 08:30
1174
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Радио
Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам
19 августа, 08:30
702
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
001010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:27Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана
11:58Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа
11:34Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб
11:06Игорь Гросу откроет сессию парламента Румынии
10:37Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача
10:08Когда повысят пенсии — что решили в Министерстве труда
09:34Где в Кишиневе 30 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
08:30Мир за сутки: стихийное бедствие, выборы президента и ситуация с COVID-19
08:00Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось
07:30Что нужно знать молдавским садоводам о рынке фруктов России
07:00Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее, но без дождя
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 августа
ВчераТурция заявила о поступлении на вооружение нового беспилотника
ВчераКитай выразил протест США по докладу о происхождении COVID-19
ВчераЧисло жертв взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до 14 человек
ВчераОдесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераШойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет
ВчераСМИ сообщили, что ракетный удар в Кабуле осуществили США